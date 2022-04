Maroc: Coup d' envoi à Ouarzazate de la 8ème édition de l'"EcoTrail Morocco "

Le coup d'envoi de la 8ème édition de l'"Eco Trail Morocco", course à pied de pleine nature en allure libre d'une distance de 70 km en 3 étapes, a été donné mercredi à Ouarzazate.

La première étape de cette manifestation sportive, organisée par l'association des marathoniens de Ouarzazate et Eco Trail Maroc, a été remportée par le Britannique Hussain Al Ubaidi, chez les hommes, et par sa compatriote, Shahnas Hassan, chez les dames.

Le départ de cette première étape a été donné au milieu des décors des studios de cinéma de Ouarzazate, d'où les athlètes ont accédé aux pistes désertiques de cette province, avant d'arriver aux mythiques décors de la Ksbah d'Ait Ben Haddou, site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

La 2ème étape se déroulera à 40 km de Ouarzazate dans l'oasis de Skoura avec sa magnifique palmeraie, alors que la 3 ème , d'une distance de 22 km, est prévue dans le désert au milieu du patrimoine architectural de cette même commune.

L'"Eco Trail Morocco" 2022 connaît la participation de plus de 60 athlètes marocains et d'autres sportifs représentant plusieurs pays étrangers, dont la France et la Grande-Bretagne.

L'organisation de cette manifestation sportive s'inscrit dans le cadre de la mise en valeur du potentiel touristique et sportif de Ouarzazate et sa région. Elle a pour objectif de sensibiliser à la problématique de la protection du milieu naturel, dans un souci du développement durable et du respect de l'écosystème.

Cet événement vise également à développer le tourisme sportif à Ouarzazate, en mettant en avant l'importance et la valeur du patrimoine naturel de cette ville et sa région, en général, tout en sensibilisant à la question de l'environnement et à la nécessité de le protéger à travers la pratique sportive.