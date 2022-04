Cote d'Ivoire: Forces armées - Le recrutement est ouvert, voici les conditions

Le test de recrutement au sein des forces armées de Côte d'Ivoire (Faci) au titre de l'année 2022 est ouvert, rapporte un communiqué de l'Etat-major général des armées datant du 20 avril 2022.

Pour faire acte de candidature, il être de nationalité ivoirienne, être de bonne moralité, être âgé de 18 ans au minimum au 1er janvier 2022 et de 23 ans maximum au 31 décembre 2022, avoir une taille minimale de 1,65 mètre. Le candidat doit être titulaire du Cepe au minimum, être physiquement et médicalement apte et surtout être célibataire sans enfant. La préinscription en ligne démarre ce vendredi 22 avril pour prendre fin le samedi 7 mai. Elle se fait sur le site : recrutement.armees.gou.ci. Cette opération, gratuite, est destinée à délivrer aux candidats une fiche de préinscription comportant unn numéro d'identifiant et la date de rendez-vous pour le dépôt physique des dossiers de candidature et la visite médicale préliminaire. Par ailleurs, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, précise le processus de recrutement est totalement gratuit en toutes les étapes. " Il invite les candidats à s'abstenir de toute tentative de corruption et à dénoncer toute proposition de ce type. Les candidats présentant les meilleurs profils (aptitude physique, morale, intellectuelle ou professionnelle) seront retenus ", a fait savoir le patron des armées de Côte d'Ivoire. Le communiqué précise par ailleurs que les candidatures des femmes sont autorisées.