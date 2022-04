Cote d'Ivoire: Education à la paix - HWPL en partenariat avec l'ONG EEFY lance un programme avec le groupe scolaire Anono 1

Dans le cadre de ses activités d'éducation à la paix en Côte d'Ivoire, l'organisation non-gouvernementale, Culture céleste, paix mondiale, restauration de la lumière (HWPL) en partenariat avec l'Ong Eefy (Internationale Education and English for You), a procédé au lancement d'un programme à l'éducation de la paix.

Ce programme qui s'effectue avec le groupe scolaire Anono 1 a été lancé le 16 avril 2022 avec une cinquantaine d'enfants, cibles privilégiés de cette formation. Ils ont d'ailleurs pris part à cet évènement avec beaucoup d'enthousiasme et de joie. Après le lancement de ces dernières en 2021 avec l'établissement IESA (International English School of Abidjan), HWPL continue de diffuser cette culture de paix. Jean-Marc Toti qui a mené cet évènement est devenu un éducateur à la paix après avoir reçu la formation d'HWPL. À cette occasion, il a expliqué tout l'intérêt d'une telle formation aux tous petits : " Sans la paix, il n'y a pas de monde, sans la paix vous n'allez pas grandir. L'idéal pour vous, la nouvelle génération, c'est que vous grandissiez avec la notion de la paix. (...) Cette formation qui se tiendra sur plusieurs semaines a pour ambition de faire de vous des messagers de paix et d'offrir un monde harmonieux pour les générations futures ".

C'est un programme qui vise selon M. Toti à inculquer les valeurs de paix à nos enfants et à les intégrer dans leur vie quotidienne. Le curriculum est composé de 12 leçons mettant en avant les valeurs représentatives de paix notamment la considération, la tolérance, l'harmonie, le respect des différences et bien d'autres encore. Les enfants du primaire tout comme les étudiants à l'Université et les enseignants peuvent en bénéficier. C'est ainsi que l'ONG Hwpl tient à répandre ses activités dans tous les établissements scolaires et universitaires de la Côte d'Ivoire afin que tous deviennent des citoyens de paix.