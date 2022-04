Sénégal: Lutte contre l'insécurité alimentaire - Une responsable de la Banque mondiale appelle à anticiper et à déployer des réponses précoces

Une rencontre sur le Conseil national sur la sécurité alimentaire s'est tenue ce jeudi 21 avril à Dakar. La Banque mondiale a été représentée par Mme Rebekka Gun, responsable du secteur " Développement humain " au bureau régional.

Dans son discours, elle a confié que les départements de Matam, Kanel, Ranérou et Goudiry font face à une pauvreté chronique et une forte vulnérabilité, induites par les chocs climatiques. "Des études ont montré que les ménages dans ces départements sont exposés au risque de se trouver dans une situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle récurrente. D'où l'importance pour le gouvernement du Sénégal de disposer de systèmes de protection sociale capables d'atténuer fortement, ce risque dans le cadre d'une stratégie de lutte contre la pauvreté et de renforcement de la résilience des populations à long terme ", a confié la représentante de la Banque mondiale. Mme Rebekka Gun a ajouté qu'avec le Registre national unique (Rnu), les transferts monétaires et les réseaux de mise en œuvre sur le terrain, le Sénégal a une expérience solide et à grande échelle de la mobilisation des outils de protection sociale pour la réponse aux chocs.

Elle a confié que des études menées sur la base de données ménages collectés au sein de plusieurs pays de la sous-région dont le Sénégal montrent l'importance de la saisonnalité dans la vie des ménages et en particulier des ménages ruraux. "La saisonnalité, même dans une année sans choc de grande ampleur, entraine une forte baisse de la consommation alimentaire et non alimentaire des ménages ruraux au Sahel et au Sénégal, mettant ces ménages à risque d'insécurité alimentaire ou de malnutrition. Les effets de la saisonnalité se font sentir dès avril et son impact augmente jusqu'aux prochaines récoltes.

La soudure étant un phénomène qui se produit chaque année, il est possible de l'anticiper et de déployer des réponses précoces afin de protéger les ménages pauvres avant qu'ils n'aient recours à des stratégies d'adaptations négatives et avant qu'ils n'aient besoin de réduire leurs dépenses alimentaires ", recommande Mme Gun. Elle a souligné qu'en cas de choc, il est également possible de mettre en œuvre des réponses précoces comme l'ont fait certains pays encore plus exposés, tels que le gouvernement du Niger cette année, en basant son programme de réponse sur des données satellitaires mesurées en fin de la saison des pluies 2021 et permettant le déploiement d'un programme de transferts monétaires de réponse aux chocs dès le mois de février 2022, soit 4 mois avant le début de la soudure.

Selon Rebekka Gun, le Sénégal dispose d'un large registre social et d'une grande expérience dans le déploiement de programmes de transferts monétaires notamment par paiements mobiles. Ce sont deux atouts importants à son avis, permettant d'envisager un système de protection sociale adaptatif complet qui combine à la fois des programmes de transferts monétaires visant à soutenir les ménages chroniquement pauvres mais qui puisse être étendu en cas de chocs sur la base de critères et de protocoles définis à l'avance pour permettre une réponse rapide. Elle a renouvelé l'engagement et la disponibilité de la Banque mondiale à accompagner l'Etat du Sénégal dans la conduite des reformes prioritaires du système de protection sociale et la transformation structurelle du secteur agricole du Sénégal pour atteindre les objectifs de lutte contre l'insécurité alimentaire, condition nécessaire pour la croissance économique inclusive visée par le Pse.