Afrique: JIS 2022 - Au-delà d'une considération mitigée dans les administrations publiques, " les secrétaires doivent inspirer l'assurance et la confiance "

C'est l'une des conclusions qu'on pourrait retenir de la commémoration par les Secrétaires, Assistants et Adjoints administratifs du Ministère des Eaux et Forêts de la Journée Internationale des Secrétaires, Assistants et Adjoints administratifs (JIS) le 21 avril courant à Libreville au siège dudit ministère. Pour cette première célébration dans le ministère, deux (2) communications ont permis aux différents participants de faire le tour sur la situation de leur métier prisé en grande majorité par les femmes, les enjeux de l'heure et les résolutions pour une meilleure considération dans le but d'envisager un plan de carrière évolutif clair.

La Journée internationale des Secrétaires aussi appelée la Fête des secrétaires célébrée chaque 3e jeudi du mois d'Avril est une opportunité pour les managers de rendre hommage à ce personnel qui exerce un métier stratégique. Afin de mieux cerner les enjeux de cette journée, les initiateurs ont retenu deux thèmes à discussion dans un esprit du donner et du recevoir. La première conférence avait pour formulation :" Quel plan de carrière pour la Secrétaire et l'Assistant au sein de l'administration publique ". Animée par Arnaud Loic Ngomo Mouketou, Chef de service de Gestion Ressources Humaines au Ministère des Eaux et Forêts, il était question pour l'intervenant de passer en revue le statut et le rôle d'une secrétaire dans une administration publique. Sur le plan de carrière, le conférencier a indiqué que " La Secrétaire aujourd'hui peut évoluer. Elle peut être secrétaire d'administration générale, agent d'administration, attaché d'administration ou administrateur civil. Elle peut faire le concours des Eaux et Forêts pour changer de corps ".

S'exprimant sur les qualités des Secrétaires, Ngomo Mouketou, a signifié qu' : " elle doit être professionnelle, discrète. Et elle doit aussi avoir le sens de la retenue. Bien entendu ce qui va avec elle, c'est la confidentialité. Elle doit bien se vêtir, elle doit toujours sentir bon (désolé de le dire ainsi !), elle doit inspirer l'assurance et la confiance. " La deuxième conférence animée par Leila Andeme Nzong, Assistante de Direction à la Direction Générale des Etudes et Laboratoires au Ministère du Pétrole et du Gaz, Manager de Votre Assistante virtuelle Pro portait sur " Les défis de formation de la Secrétaire et l'Assistant administratif face à un environnement technologique en perpétuel mutation".

L'intervenante a d'entrée de jeu défini le rôle de l'assistant et du secrétaire, avant de présenter leurs différentes compétences et donner des outils pour les nouvelles technologies qu'ils pourraient utiliser dans le cadre de leur métier. L'objectif selon Andeme Nzong à travers cette manœuvre est de s'arrimer à ce qui se fait déjà ailleurs. C'est une question de compétitivité. " Le rôle d'une secrétaire est basique. C'est-à-dire qu'elle est là pour être l'interface entre les collaborateurs et le chef hiérarchique. Elle est là aussi pour répondre au téléphone, gérer les correspondances et les prises de rendez-vous ".

Face à l'évolution des nouvelles technologies, il est plus que nécessaire que les secrétaires soient bien formées en renforçant perpétuellement leurs capacités. Au Ministère des Eaux et Forêts, à en croire le témoignage d'Annie Flavienne Mangoumba Bassedy, Secrétaire de cabinet tout n'est pas rose. Le métier n'est pas reconnu par les responsables administratifs, vu qu'il n'y en a même pas qu'on nomme en Conseil des ministres, contrairement à d'autres administrations publiques. Pour elle, " c'est un métier qu'on ne doit pas négliger. Il parait ingrat. Mais il faut avoir la volonté d'apprendre, la volonté d'évoluer. Il y a la possibilité de sortir du secrétariat pour évoluer. Aujourd'hui la carrière évolue. Qu'on n'ait pas peur de venir au secrétariat ".

Comptant parmi les cadres de cette administration, présents à cette commémoration, Thomas Mvou, Directeur général adjoint des Forêts a tenu à saluer le travail abattu par les secrétaires et assistant administratifs. Après avoir écouté les observations, les frustrations et les suggestions des participants à ces travaux, il a promis à l'assistance de rapporter aux autorités compétentes toutes les recommandations pour une meilleure considération de ce métier au Ministère des Eaux et Forêts et dans l'administration publique en général.