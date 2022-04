Sénégal: GCO va remettre les clés de 46 maisons de recasement du village de Foth (Directeur)

Tivaouane — La société minière Grande Côte opérations (Gco) va remettre dimanche prochain, aux populations impactées par son usine d'exploitation de zircon, les clés de 46 maisons construites sur le site de recasement du village de Foth, dans le département de Tivaouane, a-t-on appris, jeudi, de son directeur général, Guillaume Kurek.

"Deux hameaux seront recasés sur la nouvelle cité dénommée +Foth+, qui compte quarante-six logements avec toutes les infrastructures communautaires requises", a-t-il déclaré, lors d'une visite des acteurs de la presse. M. Guillaume Kurek précise qu"il s'agit des villages de Gamou Sow et Keur Korka". Il a expliqué que leurs populations ont "choisi le déplacement définitif pour profiter des avantages qu'offrent ce site, où l'on trouve de l'eau potable, une mosquée, une école, un poste de santé et un kit solaire pour chacune des concessions". Le directeur général de GCO a souligné qu'"il accorde une importance capitale à la satisfaction des populations à travers cette gestion des impacts", en "essayant de la transformer en opportunités".

"C'est pourquoi nous essayons d'améliorer les conditions des habitations, en apportant de l'eau pour chacune des maisons qui est construite, de l'électricité et des installations communautaires avec la construction d'une mosquée, d'un poste de santé, et des opportunités de commerce", a expliqué M. Kurek. Il assure que "la GCO veille à l'écosystème autour de l'ensemble des villages qui sont déplacés, pour que l'harmonie soit préservée en terme d'amélioration des conditions de vie de leurs habitants dans la gestion des impacts". "Si l'Etat du Sénégal nous a confié une concession minière, c'est pour valoriser au mieux de la manière la plus harmonieuse possible la ressource minérale qui s'y trouve, le titane et le zircon, en faisant bénéficier le plus possible les communautés locales de l'activité qui se met en place", a-t-il fait valoir. A sa suite, le chef du service réinstallation et rétablissement du cadre de vie de la GCO, Ibrahima Diop, déclare que "chacune de ses quarante-six maisons est composée au minimum de trois chambres, d'un salon, d'une cuisine, des toilettes, d'un robinet et d'un kit solaire".

"Nous déroulons une stratégie de réinstallation adaptée qui est contextualisée en s'alignant sur les meilleurs standards internationaux, mais aussi en respectant la législation nationale à travers une commission départementale de réinstallation dirigée par le préfet dont les membres sont composés à partir d'un arrêté préfectoral", a-t-il souligné. Il a précisé que les services départementaux, les représentants des impactés et les représentants de la GCO "sont membres de cette commission". "Nous déroulons en fonction d'une démarche inclusive arrimée à une stratégie vraiment améliorée, pour permettre aux populations d'avoir des meilleures conditions de vie sur le plan social avec l'amélioration des habitations et tout ce qui va avec notamment l'eau, l'électricité, les terres de remplacement (... )", a-t-il fait valoir. Entreprise sénégalaise, filiale du groupe Eramet, Grande Côte Opérations (GCO) est spécialisée dans la valorisation de l'ilménite, du rutile, le leucoxène et le zircon. La mine (région de Thiès et de Louga) et les deux usines de transformation, sises à Diogo, sont en service depuis 2014.