Madagascar: Karaté / " Challenge Sam-Jao " - Franc succès pour la 16e édition

Le président Abdallah Rosalie accompagné par son équipe a renoué avec la 16e édition du " Challenge Sam-Jao " durant le week-end pascal. Il s'agit d'un événement marquant de chaque saison dans le Boeny, mais qui a été suspendu ces dernières années.

Grâce aux nouveaux dirigeants motivés et enthousiastes, les karatékas ont pu se réjouir, puisqu'ils ont eu le pouvoir de monter à nouveau sur le tatami. Au total, 166 combattants se sont réunis au Complexe sportif Ampisikina pendant trois jours. Ils sont issus de la ligue Boeny, Vakinankaratra, Analanjirofo, Atsimo Andrefana, Anosy, Ihorombe, Vatovavy Fitovinany, Analamanga, Atsinanana. Au classement des résultats, la ligue hôte n'a pas démérité grâce à ses champions. Leur niveau est très encourageant si on ne parle que de celui de Titan et de Saïd, qui ont réalisé un exploit en kumité comme en kata.

Les cadors de la ligue d'Analamanga et d'Ihorombe, eux, ont aussi raflé des médailles. Les brillants dans toutes les catégories ont tous été récompensés. La ligue régionale Boeny est très active, et prévoit d'organiser une autre compétition très prochainement. " Pendant ce tournoi à venir, la ligue promet qu'elle va prendre en charge les frais de scolarité y compris les frais d'inscription et les fournitures scolaires de ceux qui termineront le podium.

L'éducation est indispensable pour cette discipline. Nous encourageons nos karatékas à faire du sport mais en même temps d'aller plus loin dans leurs études ", note le président Abdallah Rosalie.