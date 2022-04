Madagascar: Football / Barea - Et si on repartait de zéro ?

Les Barea sont au centre de tous les débats à la veille des qualifications à la CAN 2023. Il faut trouver la bonne solution pour mettre en place une équipe compétitive.

Toutes les idées sont bonnes à prendre pour tenter de mettre en place une équipe nationale capable d'arracher la qualification et tout particulièrement cette proposition de l'ancien capitaine, Faneva Ima, de passer par l'apaisement au sein des membres du comité exécutif de la FMF et de se conformer à l'avis de la FIFA de laisser Victorien Andrianony diriger le football à Madagascar.

Car à l'allure où vont les choses, les chances des Barea restent très minces car si la Centrafrique est considérée comme le maillon faible de ce Groupe E, on semble oublier qu'elle a battu les Scorpions lors des éliminatoires de la CAN 2017. Certes et durant cette période, on avait battu le Ghana par 2 à 1 mais cela ne signifie pas qu'on peut refaire le même coup. Reste l'Angola où les deux dernières confrontations avec Madagascar se sont soldées par des scores de parité. Une chose est certaine, il va falloir se retrousser les manches pour espérer se qualifier. Et sur ce chapitre, il faut trouver la bonne solution pour mettre en place une équipe compétitive.

Meilleurs éléments. Dans cette perspective, il faut la collaboration de tout le monde et en particulier l'Union des Footballeurs Internationaux et Cadres Sportifs Malagasy (UFICASM) qui écume la terre entière pour former les moins de 23 ans qui comportent de bons éléments capables de briller à l'étage au-dessus. Il est aussi grand temps de faire confiance aux meilleurs éléments de Pro League notamment Njiva, Drogba, Foroch, Anjara Kanté, le gardien Nina mais aussi Tsiry de Fosa Juniors.

Bref, il y aura désormais à boire et à manger dans cette compétition. Il y aura, bien sûr, les cadres des Barea pour le moins incontournables à l'image de Rayan Raveloson, Metanire, Fabien Boyer qui forment une bonne charnière centrale avec Thomas Fontaine qui retrouve la Ligue 1 avec bonheur. On citera Loïc Lapoussin mais également Marco Ilaimaharitra sans oublier le gardien Mathyas Randriamamy qui a acquis du galon au sein du PSG. Bref, on a le potentiel pour réussir. Il reste cette volonté de bien faire. Clément RABARY