Madagascar: Des maires en prison à Mahajanga - Le président du Sénat à la recherche de solution

Médiateur ! C'est la mission que se propose le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, par rapport à l'emprisonnement de certains maires de la région Boeny.

Un atelier de formation des maires et présidents des conseils municipaux sur la gestion budgétaire s'est tenu à Mahajanga durant ces deux derniers jours. Tous les élus concernés de la Région Boeny ont participé à cet atelier qui s'est donc terminé avant-hier. Le président du Sénat y a également participé en tant que représentant de l'institution en charge directement des Collectivités territoriales décentralisées (CTD) dont font partie les régions et communes.

À l'issue de la rencontre, il s'est rendu à la prison de Mahajanga où sont détenus des maires de la région, pour s'enquérir entre autres de la situation de ces derniers et des autres réalités sur place. Profitant de cette présence du président du Sénat qui semble être une aubaine pour eux, les maires détenus n'ont pas manqué de faire part de leurs doléances. Ce à quoi, Herimanana Razafimahefa leur a répondu qu'il va con-- sulter les différents responsables concernés don t le ministère de tutelle, le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) et le Pôle anti-corruption (PAC ), en vue d'une recherche de solution durable à la situation.

Intervention

En attendant, il leur a aussi signifié la nécessité et l'importance du respect de la légalité en matière de budget. Et d'ajouter : " Le développement commence par la commune et pour réussir, il faut qu'il y ait des échanges réguliers entre les représentants de l'État et les maires... ". Ainsi, la médiation que veut entreprendre le président du Sénat, n'a rien d'une quelconque " intervention " comme on pourrait le penser. Car il s'agit bien d'une démarche visant à solutionner le problème dans le strict respect de la légalité.

Le fait est que la complexité et la technicité de la gestion budgétaire échappent, dans de nombreux cas, à la compétence de ces élus qui, en plus, ignorent même les lois et réglementations qui régissent les communes. Cette méconnaissance des lois les amène parfois à commettre des délits en matière de gestion budgétaire dont notamment des détournements des deniers publics.

Concernant ladite formation de deux jours dispensée à ces élus de Mahajanga, celle-ci a notamment porté sur l'utilisation du budget municipal, la gestion du budget alloué aux collectivités territoriales décentralisées (CTD) et les structures territoriales déconcentrées (STD), la gestion du marché de l'Etat dans la commune et les lois qui le régissent, les attributions de la police communale, ainsi que la sensibilisation aux rôles et responsabilités du Bianco. La manière d'améliorer les recettes fiscales et le processus de numérisation qui est une politique gouvernementale ont également été passées en revue durant cet atelier.