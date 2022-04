Madagascar: Journée internationale des patrimoines - Préservation, conservation et valorisation du patrimoine discutées autour d'une table

Diverses activités ont marqué la célébration de la journée internationale des patrimoines, à Mahajanga, mardi dernier.

L'Alliance Française de Mahajanga en partenariat avec la direction régionale de la Communication et de la Culture Boeny et l'Éole du Tourisme de l'Université de Mahajanga, ont célébré particulièrement la Journée Internationale des Sites et Monuments, mardi dernier par une table ronde et diverses activités.

La journée Internationale est initiée par ICOMOS, une division de l'UNESCO.

La salle de spectacle " Akory Haly " à Mangarivotra a accueilli la table ronde intitulée " Mahajanga d'Hier à Aujourd'hui " et animée par l'étudiant Rab Hardy, issu de l'école du Tourisme de l'Université de Mahajanga.

Le débat a été axé sur les questions de préservation, de conservation et de valorisation du patrimoine de la ville. Les différentes autorités ainsi que les professionnels du tourisme dont le Directeur exécutif de l'Office régional du Tourisme Boeny (ORTB) Toky Armel Ranjatonantenaina et le Professeur Beby de l'université de Mahajanga ont participé aux débats ainsi que les représentants de la région et de la Commune urbaine de Mahajanga.

Zaha Mahajanga

Les étudiants de l'École du Tourisme de l'Université de Mahajanga ont profité de cette occasion pour organiser un programme de visite guidée des sites de patrimoines, depuis le mardi 19 au samedi 23 avril prochain, dénommée Zaha Mahajanga.

Le programme a pour objectif de sensibiliser la jeunesse à son trésor unique. La visite du Monument, la Maison Eiffel, un des patrimoines de Mahajanga à Mangarivotra ainsi que des portes de maisons arabes à Mahajanga be, a illustré les premières journées de visites guidées proposées par les étudiants.

Une exposition de photos est également ouverte à la salle Akory Haly à Mangarivotra jusqu'à samedi prochain.

L'exposition de photographies de " Mahajanga d'hier et d'aujourd'hui " est le fruit des recherches menées par l'ancienne directrice de l'alliance française Sabine Tassin Marrié et le photographe étranger Thierry Deprez.

Ces photos sont collectionnées depuis 2019 et c'est la première fois qu'elles seront exposées.

Elle comprend l'histoire de la raison pour laquelle la capitale Boeny s'appelait Mahajanga.