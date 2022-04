Cameroun: Andre Onana au chevet des tout-petits

À travers sa fondation, le gardien de but des lions indomptables organise depuis le lundi 18 avril 2022 et ce jusqu'au 28 avril prochain une campagne de chirurgie gratuite à l'endroit des enfants de 2 à 18 ans.

Ils sont près de 500, ces enfants soufrant de maladies urologiques, digestives et malformations qui ont été enregistrés depuis l'annonce de cette campagne qui subiront gratuitement des interventions chirurgicales des chirurgiens spécialistes espagnols de l'ONG " Surgeon in Action " durant toute cette semaine.

Pour donner une touche spéciale à cette action qu'il pilote via sa fondation, Andre Onana a personnellement fait le déplacement de Yaoundé ce jeudi 21 Avril pour apporter son réconfort aux parents mais surtout aux enfants malades. Il dira à ce propos " si je suis à ce niveau aujourd'hui, c'est grâce à une fondation. Et il était de bon ton que je rende l'appareil en mettant sur pied à mon tour une fondation qui va aussi aider mes petits frères comme mes grands frères m'ont aidé. Et il nya pas meilleur retour d'ascenseur que de d'apporter mon soutien à ses enfants . Je suis satisfait du professionnalisme des équipes du professeur Ngatchou et aussi de mes partenaires espagnols qui font des miracles sur ces enfants ".

Il faut dire que pour mener à bien cette campagne ô combien importante pour certains enfants, la Fondation Andre Onana s'est faite accompagner par la fondation Mtn. " cette campagne rejoint deux objectifs principaux de la fondation Mtn à savoir faciliter l'accès pour tous aux soins de santé et protéger l'enfant vulnérable donc nous ne pouvions que dire oui à la Fondation Andre Onana " explique Danielle Mbomè Efoula , la secrétaire exécutive de la fondation Mtn.

En sa qualité de point focal de l'opération, le professeur Ngatchou a tenu à préciser que " lancée il y'a deux mois par des messages sur des réseaux sociaux, cette campagne avait débuté par un appel massif informant le grand public de l'action que prévoyait de mener la Fondation Andre Onana auprès des enfants souffrants des pathologies de la paroi abdominale (hernie), mais aussi ceux ayant des problèmes aux testicules et ceux victimes de brûlures. Opération de communication réussie puisque nous avons consulté et diagnostiqué plus 500 enfants sur lesquelles les équipes espagnoles travaillent depuis lundi. Après trois jours de travail , nous entegistrons plus de 100 enfants opérés et qui se portent bien ".

Notons que cette action qui est à son édition inaugurale ce déroule uniquement à Yaoundé mais le gardien de but international camerounais Andre Onana n'a pas fermé la porte à une ouverture vers d'autres villes lors des prochaines éditions.