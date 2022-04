Congo-Kinshasa: Sénat - Modeste Bahati propose la modification de la loi sur l'agriculture

"La proposition de loi modifiant et complétant la loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture", telle est l'initiative du Président de la Chambre haute du parlement, Modeste Bahati Lukwebo.

Cette loi déjà promulguée depuis 2011 et mise au frigo n'a jamais été appliquée à ce jour. Hier, jeudi 21 avril 2022, quittant son perchoir, cet élu des élus, tenant mordicus à sa mission législative, a livré à ses collègues l'exposé des motifs sur cette loi qui s'inscrit dans l'optique de remettre les pendules à l'heure.

La proposition de loi initiée par le Président du Sénat vise à créer les conditions d'application de ladite loi, afin d'ouvrir cet important secteur aux investisseurs et de favoriser la diversification de l'économie congolaise comme le souhaite le Chef de l'État. A tout dire, cette proposition de loi révisée a, au cours de la plénière de ce jeudi 21 avril 2022, captivé l'attention de la quasi-totalité des sénateurs qui ont manifesté l'intérêt au cours du débat général à travers des enrichissements et recommandations. En sa qualité d'initiateur de cette proposition, le professeur Modeste Bahati a sollicité 5 jours pour revenir répondre aux préoccupations soulevées par ses collègues.

Motivations

Parmi les motivations de cette proposition de loi figurent les allègements fiscaux et la création d'un fonds pour soutenir les agriculteurs. Ce professeur d'Universités, de surcroit Président du Sénat, a fait savoir que certaines dispositions de la loi initiale sont lacunaires, inadéquates tandis que d'autres comportent un caractère discriminatoire et ne peuvent pas permettre au Pays d'atteindre les objectifs de croissance envisagés dans le cadre de cette loi. " Ces dispositions sont aussi de nature à limiter sensiblement l'ambition du Gouvernement de redynamiser l'Agriculture vivrière, industrielle et pérenne et de faire de ce secteur le fer de lance de l'autosuffisance alimentaire", a fait savoir le professeur Modeste Bahati.

D'où, renchérit Bahati, il apparait la nécessité de compléter les articles 11 et 12 de cette loi, qui disposent sur la compétence d'attribution des autorités appelées à apprécier la superficie des terres rurales ou urbano-rurales à exploiter par voie de concessions agricoles. Il préconise également un cadre institutionnel technique d'harmonisation entre ces différents Ministères ainsi qu'avec les Autorités provinciales, pour prévenir les conflits éventuels dans la mise en œuvre des droits des exploitants agricoles par rapport aux exploitants fonciers, miniers et forestiers.

La présente loi propose aussi la modification des dispositions des articles 22 et 76 de la loi initiale en ce qui concerne le taux de la taxe sur la plus-value en cas de cession des droits sur une concession agricole et le taux de l'impôt sur le revenu professionnel, pour les ramener à des proportions équitables, dans le souci d'obéir à l'amélioration du climat des affaires et favoriser une croissance des activités agricoles productives et du secteur formel en RDC et pour encourager le développement de l'agriculture familiale qui garantit la sécurité alimentaire en RDC.

Il faut noter que peu avant cela, la plénière a suivi la réponse de la ministre de la Cultures, Arts et Patrimoines qui réagissait à la question orale avec débat lui adressée par le sénateur Denis Kambayi sur le traitement discriminatoire que subissent les artistes musiciens congolais sur l'espace Schengen.

L'auteur de la question orale a recommandé à la ministre d'organiser une table- ronde avec la diaspora congolaise, afin de mettre fin à cette situation préjudiciable pour les artistes musiciens.