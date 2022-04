Afrique de l'Est: Après le deuxième conclave tenu à Nairobi - Des Chefs d'Etat de la Région projettent une prochaine rencontre d'ici un mois

Communiqué le deuxième conclave des Chefs d'Etat sur la RDC

Le deuxième conclave régional des Chefs d'Etat sur la République démocratique du Congo s'est réuni à Nairobi, au Kenya, le 21 avril 2022. Le conclave, organisé par Son Excellence Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, a réuni Son Excellence Félix Antoine TSHISEKEDI Tshilombo, Président de la République Démocratique du Congo ; Son Excellence Evariste NDAYISHIMIYE, Président de la République du Burundi ; Son Excellence Yoweri MUSEVENI, Président de la République de l'Ouganda, et Son Excellence Paul KAGAME, Président de la République du Rwanda représenté par le Ministre rwandais des Affaires étrangères.

Les dirigeants ont pris note de la situation dans l'est de la RDC et dans les pays voisins. Après des discussions fructueuses, tenues dans un environnement franc et cordial, et dans le souci de promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans l'Est de la RDC et la grande Région de l'Afrique de l'Est, les dirigeants sont également convenus de ce qui suit :

1. D'INVITER les autres dirigeants de la Communauté de l'Afrique de l'Est à se joindre au conclave et à les engager dans les futures séances.

2. DE SALUER la participation, en qualité d'observateur, d'un représentant du Secrétaire Général des Nations Unies, du Président de la Commission de l'Union Africaine, du Secrétaire Général de la CIRGL, du Secrétaire Général de la Communauté de l'Afrique de l'Est, en tant que de besoin à participer par la RDC.

3. D'ACCUEILLIR également des interlocuteurs bilatéraux tels que les Etats-Unis et la France en statut d'observateur.

4. Qu'un secrétariat soit formé pour SURVEILLER la mise en œuvre des accords conclus lors de la réunion. Le Secrétariat sera administré par l'Envoyé spécial au Cabinet du Président de la RDC et l'Envoyé spécial au Cabinet du Président du Kenya (le Secrétaire principal du Ministère des affaires étrangères du Kenya est désigné pour jouer ce rôle ad intérimaire) avec la participation de représentants des bureaux exécutifs des autres chefs d'État de la Communauté de l'Afrique de l'Est.

5. EN OUTRE, les dirigeants se sont engagés à faire progresser les travaux de la réunion selon deux voies ;

a) La voie politique - La réunion a convenu qu'un processus politique soit lancé sous la direction du président Uhuru KENYATTA du Kenya pour faciliter les consultations à entreprendre entre la RDC et les groupes armés locaux en RDC. Suite aux résultats du premier Conclave des Chefs d'Etat, la réunion a rappelé qu'un dialogue consultatif entre le Président de la RDC et les représentants des groupes armés locaux en RDC doit avoir lieu dans les meilleurs délais.

EN CONSEQUENCE, la réunion a été informée que le Président de la RDC présidera une telle réunion consultative le vendredi 22 avril 2022.

Le Président Uhuru KENYATTA a gracieusement accepté d'accueillir et de fournir un soutien logistique pour les consultations à Nairobi.

La réunion A, en outre, CONVENU que le Président de la RDC informera ultérieurement ses collègues du résultat des consultations lors de la prochaine séance.

b) La voie de l'application de la loi militaire/de sécurité - Conformément à un ACCORD suite au premier Conclave des chefs d'Etat visant à accélérer la mise en place d'une force régionale pour aider à contenir et, si nécessaire, combattre les forces négatives, la réunion A ORDONNÉ le déploiement urgent d'une telle force Obliger.

6. A cette fin, la réunion a ordonné que la planification d'une telle force commence avec effet immédiat avec la pleine consultation des autorités compétentes de la région.

7. FACILITER la mise en œuvre des pistes d'application politique et militaire/de sécurité, les dirigeants ont également ordonné ce qui suit ;

a) QUE tous les groupes armés en RDC participent inconditionnellement au processus politique de règlement de leurs doléances.

A défaut de le faire, tous les groupes armés congolais seraient considérés comme des forces négatives et manipulés militairement par la région.

b) QUE tous les groupes armés étrangers en RDC doivent désarmer et retourner sans condition et immédiatement dans leurs pays d'origine respectifs.

A défaut de le faire, ces groupes seraient considérés comme des forces négatives et manipulés militairement par la région.

c) QUE la mise en place de la force régionale de lutte contre les forces négatives commence immédiatement sous la direction de la RDC.

8. Les dirigeants ont RESOLU de se rencontrer d'ici un mois pour évaluer l'avancement de la mise en œuvre des travaux.

9. Les dirigeants ont REMERCIE le Président Uhuru KENYATTA pour sa convocation et son accueil du deuxième Conclave.

10. ADOPTÉ le 21 avril 2022, Nairobi, Kenya

