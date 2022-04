Congo-Kinshasa: Vodacom Congo lance le projet Kinshasa Digital Academy Promotion 2022

C'est un projet à travers lequel Vodacom Congo veut une fois de plus montrer son attachement à sa mission, celle de connecter la jeunesse congolaise, à travers sa technologie, pour un meilleur futur, comme il a toujours martelé, ensemble, tout devient possible.

Le lancement officiel de ce méga projet a eu lieu le jeudi 21 avril, à Silikin Village, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa, en présence des représentants de plusieurs structures partenaires dont la Rawbank, Digital Africa, Enabel, Unicef, Fondation Roi Baudouin et plusieurs invités.

Dans son discours de lancement, le Directeur Général adjoint de Vodacom Congo, Mme Pamela Ilunga a spécifié que le projet vise à connecter et à autonomiser plusieurs jeunes congolais pour un avenir meilleur. Le projet assurera une formation numérique, et aussi fera la promotion de l'économie numérique en RDC. Objectif, favoriser la création d'une société hyper-connectée et réduire la fracture numérique au sein de la société congolaise.

C'est ainsi que pour cette formation, Vodacom Congo mettra à la disposition des jeunes, un laboratoire de recherche et d'innovation numérique "Vodacom Digital Lab", qui a été installé séance tenante, à Silikin Village, où les apprenants pourront travailler étroitement pour résoudre des problématiques sectorielles en utilisant la technologie et l'infrastructure de Vodacom. Il mettra également à la disposition des bénéficiaires plusieurs solutions technologiques notamment : un temps de communication pour leurs appels et SMS ; les frais de location de la salle dédiée au projet ; un serveur pour l'hébergement gratuit des différentes plateformes qui seront développées ; l'enregistrement des participants en tant que fournisseur des services à valeurs ajoutés.

C'est un projet qui permettra, a précisé Mme Pamela Ilunga : de former 100 jeunes par an, aux métiers du numérique, avec comme résultats : plus de 60% d'insertion professionnelle ; de former 100 décideurs par an sur les notions essentielles du numérique et de son rôle dans l'essor de la nation ; de former 500 enseignants et 10.000 étudiants par an ; et aussi de développer plusieurs applications par an et de promouvoir les solutions numériques de Vodacom Congo, telles que Vodaeduc, M-pesa, Dreamlab avec comme seule motivation de contribuer au développement socio-économique des communautés à travers l'autonomisation des jeunes et la digitalisation des divers secteurs en RDC.

Pour terminer, Pamela Ilunga a rappelé à ses différents partenaires que c'est depuis près de deux décennies que Vodacom Congo investit pour la formation, l'autonomisation et la transformation numérique des jeunes congolais à travers plusieurs initiatives, notamment : les bourses d'études universitaires pour les finalistes du secondaire via le programme Bourse Vodacom Exetat, le recrutement à travers le Programme Elite pour l'intégration professionnelle des jeunes diplômés universitaires, ou encore Code Like a Girl, un programme d'initiation à la programmation informatique destiné aux jeunes écolières.