Congo-Kinshasa: Protection de l'environnement et de l'écosystème - Bonaventure Bondo attire l'attention des autorités et insiste sur des mesures responsables

Bonaventure Bondo revient une fois de plus avec une alerte qui vaut son pesant d'or en cette période où la RDC se veut un pays-solution face aux enjeux climatiques.

En tout cas, pour ce jeune qui coordonne le Mouvement de Jeunes pour la Protection de l'Environnement (MJPE-Asbl), la question de la pérennisation des aires protégées en République Démocratique du Congo doit être revue par les autorités qui, conseille-t-il, devraient en principe éviter de tomber dans le piège de violation des accords signés pour la protection de l'environnement.

Après sa participation à une réunion organisée par la VPM en charge de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, Bonaventure Bondo s'indigne d'avoir appris que l'Etat congolais a pris la décision d'ouvrir 16 blocs au total pour l'exploitation du Pétrole. Un vrai paradoxe pour la RDC qui est censée porter le message pour l'action climatique, dans quelques mois, à la COP 27, a fustigé Bonaventure Bondo, en début de semaine, via son identité numérique.

"Il n'est point besoin de rappeler, après les confirmations du GIEC, que le pétrole, le charbon et le gaz sont responsables de la crise climatique. Des combustibles fossiles qui causent d'énormes dégâts et préjudices en particulier aux communautés rurales et pauvres qui dépendent des ressources naturelles pour la plupart. C'est un vrai paradoxe que la RDC qui doit porter le message pour l'action climatique à la COP 27 dans quelques mois, décide de valider les projets pétroliers alors qu'on prétend être une solution naturelle à l'humanité face à la crise climatique.

Il urge pour la RDC de travailler sur les vraies solutions à la crise en promouvant des sources d'énergies durables et en les rendant accessibles aux communautés au lieu de prioriser les intérêts de l'industrie fossile en perte de vitesse. En tant qu'activiste militant en faveur de la justice climatique, nous appelons le Président Félix TSHISEKEDI à veiller au respect des lois en matière de protection de l'environnement adoptées en RDC, au respect des engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris, et le renforcement de la politique de développement qui place au centre l'humain et les intérêts", a-t-il déploré particulièrement sur son compte Facebook.