Madagascar: Liste électorale - Le coût de la refonte estimé à 50 milliards d'ariary au moins

Un budget de base. C'est ce qui a été avancé durant la réunion préparatoire d'un projet de décret sur la refonte de la liste électorale à la Commission électorale nationale indépendante (CENI), hier, à Alarobia.

Durant les échanges, la CENI a avancé un budget estimatif de 50 milliards d'ariary "au moins", pour financer la refonte de la liste électorale. Un processus qui devrait démarrer en août ou en septembre et être bouclé en juillet 2023. Durant la restitution de la commission finance, ce chiffre de 50 milliards d'ariary aurait même été revu à la hausse. Selon les explications de Soava Andriamarotafika, commissaire électoral, l'essentiel de cette somme sera investi dans la logistique et les indemnités des différents acteurs, à différentes étapes de la refonte.

Durant les échanges d'hier, à la CENI, il a été souligné que par rapport à ce qui est constaté chez les autres pays africains, ce montant de 50 milliards est parmi les plus bas. "Des Etats africains qui ont un territoire plus petit et un nombre de population moins grand que chez-nous ont un budget largement plus conséquent pour une refonte de leurs listes électorales", est un des arguments soulevés durant cette réunion. Une des premières étapes de la refonte sera le recensement des électeurs.

Outre la question du budget, les modalités de réalisation de la refonte électorale seront définies dans le projet de décret qui a été confectionné, hier. Un texte qui sera soumis à l'Exécutif durant les prochains conseils des ministres et du gouvernement. La CENI, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, le ministère de l'Économie et des finances, ainsi que la Haute cour constitutionnelle (HCC), ont pris part à la réunion d'hier, au siège de la Commission électorale, à Alarobia.