Madagascar: Nouveau quartier - Remblaiement exceptionnel à Andavamamba

Décision exceptionnelle. Le Conseil des ministres a donné son approbation sur le remblaiement du site d'Andavamamba où seront construits les logements destinés aux personnes affectées par le projet de réhabilitation du canal C3 dans le cadre du Projet de développement urbain intégré et de résilience (PRODUIR).

Les travaux de construction d'un nouveau quartier sis à Andavamamba devraient bientôt débuter et ils dureront près de treize mois. L'autorisation de remblaiement était nécessaire avant de commencer les travaux. En raison des difficultés liées à la libération des emprises, le projet a eu du retard, souligne le conseil des ministres. L'autorisation accordée sera dérogatoire puisqu'aucune autre autorisation de remblaiement de terrain ne devrait être délivrée.

" Dans le cadre du projet Produir, les grands travaux consistent à effectuer le dragage et l'aménagement des abords du canal C3 sur une longueur 12km. Aux abords du canal, on pourrait voir des constructions licites et des constructions illicites et on doit libérer les emprises. Les personnes concernées auront deux choix entre le relogement au niveau d'Andavamamba et la compensation ", explique Ihaja Rajaonarison, directeur de la coordination de projet au sein de la CUA. Le relogement des expropriés se fera donc dès que le site sera opérationnel. Ce relogement affectera près de quatre-vingt-quatre familles.

Étude

Le remblaiement a été étudié, selon les explications. " Il a été disposé que seul le conseil des ministres peut délivrer l'autorisation de remblai. L'étude de faisabilité du terrain pour remblaiement a été effectuée ", assure le responsable de la CUA. Vingt-neuf bâtiments composés de quatre-vingt-sept appartements seront érigés sur le terrain remblayé. Les personnes affectées par le Projet, ou PAPS, seront évalués sur des critères puisqu'il y aura trois catégories d'infrastructures don t ils pourront en bénéficier. " Les expropriés vont bénéficier des bâtiments selon leur situation ", enchaîne le responsable. Ce qui est sûr c'est que les quatre-vingt-quatre ménages touchés par le projet de réhabilitation du canal C3 y seront accueillis. Le site sera doté d'infrastructures comme un marché, un lavoir, ainsi qu'un système d'adduction d'eau potable.