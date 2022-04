Madagascar: Heures complémentaires - Les enseignants-chercheurs haussent le ton

Les enseignants-chercheurs ont fait la queue devant la Paositra Malagasy à Tsaralalàna, pour récupérer les rémunérations de leurs heures complémentaires, hier. Dans la file d'attente, des professeurs, de nombreux sexagénaires, des septuagénaires. Ils on t attendu près de deux heures, pour récupérer, non la totalité, mais 25% des heures complémentaires de l'année universitaire 2018/2019.

Beaucoup étaient offusqués. "C'est une humiliation faite aux enseignants-chercheurs.", réagit un professeur titulaire. "C'est un manque de considération à l'endroit de cette noble profession.", publie Jean Eric Rakotoarisoa, de la faculté des Droits et de Sciences politiques de l'université d'Antananarivo, sur son compte Facebook. Sa collègue et doyenne de la faculté de Droit et de Sciences politiques, Faratiana Esoavelomandroso, indignée, a également poussé "un coup de gueule", d'après les échanges entre ces deux enseignants-chercheurs, selon toujours cette publication de l'ancien président de la Haute cour constitutionnelle.

"Les rémunérations de leurs heures complémentaires ont été virées à La Paositra Malagasy car l'université et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique n'ont pas pu nous fournir les justificatifs nécessaires pour le virement bancaire, comme les relevés d'identité bancaire (RIB) des enseignants-chercheurs. Il suffit de nous envoyer les canevas pour régler ce problème.", explique une source auprès du ministère du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications. Une source auprès de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a, pour sa part, indiqué que ce département a déjà proposé le virement bancaire des rémunérations des heures complémentaires.