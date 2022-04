Madagascar: Renouvellement des licences pétrolières - L'État vise 19 millions de dollars

Le communiqué rapportant les travaux du dernier conseil des ministres indique que les autorités ont procédé au renouvellement des licences de plusieurs opérateurs pétroliers. L'État compte engranger 19 millions de dollars dans cette opération.

Pour être plus précis, les autorités vont renouveler les licences de treize entreprises opérant sur le marché malgache du pétrole aval. Le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 20 avril a indiqué en outre que cette opération devrait générer dix-neuf millions de dollars américains de recettes au profit des caisses de l'État.

Les opérateurs pétroliers concernés par cette initiative gouvernementale sont Vitogaz, Galana Raffinerie Terminal, Jovena Madagascar, Total Energies, Galana Distribution pétrolière, Vivo Energy, Mocco et la Logistique Pétrolière SA. Ces entreprises sont appelées à payer un droit de renouvellement de leurs licences pour pouvoir continuer à opérer.

Les informations disponibles auprès de l'Office malgache des hydrocarbures (OMH) permettent de savoir que le droit d'octroi de licence pour l'importation d'hydrocarbures et de gaz est ou était de 80.000 dollars pour une durée de sept ans. Son renouvellement nécessite le règlement de 40.000 dollars. Pour d'autres agréments, le droit d'exploitation pour le stockage d'hydrocarbures est de 240.000 dollars pour une durée de dix ans e t son renouvellement s'élève à 120.000 dollars. Pour le stockage de gaz, la licence est délivrée moyennant 100.000 dollars pour une durée de dix ans et son droit de renouvellement est de 50.000 dollars. Pour la distribution de produits aviation, le droit pour les sept premières années est fixé à 240.000 dollars si le renouvellement est de 120.000 dollars.

L'OMH rassure Cependant, un bon connaisseur du secteur estime que l'État a décidé légitimement de revoir le montant des licences, notamment pour leur renouvellement. Raison pour laquelle l'Exécutif a adopté dernièrement un décret modifiant certaines dispositions du décret régissant le secteur pétrolier aval. Un choix opéré dans un contexte marqué par la flambée des prix du baril du pétrole et les négociations menées avec les distributeurs pétroliers sur la nouvelle structure des prix à la pompe. Rappelons également que l'État, la Jirama et le Groupement Pétrolier de Madagascar ont eu une réunion récemment pour se mettre d'accord sur l'application de la convention qui les lie.

On évoque en outre le dossier des arriérés de l'État envers les pétroliers. Un remboursement partiel de ces dettes aurait été proposé mais les opérateurs, affirmant être en difficulté de trésorerie du fait du retournement de conjoncture, ne parviendraient pas encore à se décider. Selon le rapport Fonds Monétaire International (FMI), ces arriérés tournent autour de 250 milliards d'ariary.

De son côté, l'OMH mène une campagne de communication pour expliquer que tout cela n'impacte aucunement sur le fonctionnement normal du secteur des hydrocarbures, les réserves de carburant et l'approvisionnement des stations-service. Dans un communiqué, il a informé le public que pour l'importation de produits pétroliers du mois d'avril 2022, le tanker Hafnia Asia avait procédé comme prévu au chargement au Sultanat d'Oman. L'OMH qui a ajouté que pour le mois de mai, l'importation a été confirmée le 7 avril dernier et que la nomination des quantités et de la fenêtre d'importation a déjà été notifiée au fournisseur.

Le 19 avril dernier, au cours d'une conférence de presse, le patron de l'OMH, Olivier Jean-Baptiste, a annoncé que le Hafnia Asia est bien arrivé à Toamasina. On sait en outre que 18.000 m3 de super carburant, 52.800 m3 de gasoil et 3.700 m3 de pétrole lampant sont été acheminés vers le grand port de l'Est. Quant à la prochaine livraison, elle est attendue entre le 22 et le 26 mai 2022. Une augmentation de 15% de la consommation de carburant a également été constatée durant les trois premiers mois de l'année comparée à la même période en 2021. Enfin, concernant les prix à la pompe, l'OMH a précisé que l'État continue d'administrer les prix et que le dialogue se poursuit avec les distributeurs pétroliers.