Madagascar: Digitalisation - Le salaire de certains agents de l'État payable par e-Poketra

La modernisation de l'administration se concrétise par l'opérationnalité de l'e-Poketra. Le souci de bonne gouvernance se traduit ainsi par la mise en place du système de paiement digital pour une meilleure économie de temps.

C'est en conseil des ministres mercredi que le paiement des salaires des agents de l'État par e-poketra a été annoncé pour deux cent mille agents de l'Etat. Ainsi les bénéficiaires de l'e-poketra seront tous les agents de l'État mais le paiement des salaires sera dédié aux fonctionnaires qui ne sont pas bancarisés. "Les fonctionnaires qui sont bancarisés resteront dans ce système. Tous les agents de l'État qui ne sont pas bancarisés, dont ceux qui passent par les bons de caisse, sont les plus concernés par le paiement de leur salaire par ePoketra.

Il s'agit des agents de l'État qui reçoivent généralement en espèces leurs salaires. À travers la carte e-poketra le salaire sera envoyé par Paositra Money et il pourrait être retiré via e-poketra", explique Andry Rasoanaivo, secrétaire général du ministère du Développement numérique, de la transformation digitale, des Postes et des télécommunications.

La délivrance de la carte e-poketra se fera pour tous les agents de l'État et la carte aura une multifonctionnalité. Comme la carte prépayée des étudiants, au niveau des universités publiques, la carte e-poketra pour les fonctionnaires sera également dédiée à des services additionnels en plus d'être une carte bancaire. "Comme la carte est une carte à multifonctions, elle pourrait être utilisée sur plusieurs aspects. L'e-poketra est une carte Visa prépayée. Il s'agit entre autres de l'utiliser pour les remboursements médicaux ou encore le suivi des échelons et des grades des agents de l'État", enchaîne le responsable.

Transparence

Dans le cadre de la modernisation, la mise en œuvre de cette carte va faciliter certaines tâches et va améliorer le contrôle. "La multifonctionnalité de la carte va assurer principalement la rapidité des opérations. Dans un deuxième schéma, dans le cadre de l'émission d'un bon de caisse pour un enseignant se trouvant dans des zones éloignées, on ne pourrait pas être sûr que la personne en question va recevoir le bon de caisse en question. La présence de la carte e-poketra va assurer la traçabilité des opérations", explique le Secrétaire général du MNDPT.

Ainsi les opérations de l'e-poketra vont bénéficier paux deux cent mille mentionnés en CM, entre autres des retraités, des agents de l'État comme les gendarmes, des agents bénévoles de la santé, des enseignants FRAM non subventionnés, ainsi que des enseignants des Instituts de formation technique. La mise en œuvre de ce projet va débuter au mois de juin pour les retraités, le mois de juillet sera dédié aux FRAM non subventionnés et à la fin ce sera au tour de la gendarmerie nationale et ainsi de suite. Les opérations afférentes sont prévues se terminer au mois décembre de cette année.