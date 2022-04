Madagascar: Musique RAP - Le rappeur malgache Oboy à la conquête du Zénith de Paris

Un jeune artiste franco-malgache hors du commun, déjà adoubé par la presse internationale comme l'une des grandes révélations du rap francophone de ces dernières années.

Les puristes du genre et particulièrement la jeune génération le connaissent sans doute déjà. Les profanes quant à eux se laisseront sans doute enivrer par ses textes et son style unique. Avec un bon quart de siècle au compteur Mihaja Ramananarivo s'est déjà fait une place d'honneur sur la scène internationale à travers son alter-égo " OBOY ". Un rappeur unique en son genre sur la scène francophone, ce jeune homme d'origine malgache conquiert à plein régime la scène internationale et ne cesse de s'imposer comme l'un des tauliers du rap actuel en France.

Son style de musique se reconnait par une certaine forme de mélancolie, ainsi qu'une certaine nonchalance, le tout saupoudré d'un charisme qui lui est propre, des caractéristiques qui font d'Oboy l'un des principaux représentants du genre " Mumble rap " sur la scène française. Empilant les disques d'Or et les disques de Diamant depuis 2019, le rappeur franco-malgache s'est surtout révélé́ au grand public grâce à son titre " Je m'en tape " en duo avec ni plus ni moins que l'imposante Aya Nakamura. Conquérant et fier de ses racines donc, Oboy sera sur la scène du mythique Zénith de Paris La Villette ce soir. Une grande première depuis des années pour un artiste d'origine malgache, qui excelle autant dans la musique urbaine. Pour l'occasion, il y sera d'ailleurs accompagné de son fidèle DJ et compatriote, Rakoto3000 également.

" Un rappeur au riche parcours "

À l'instar de ses illustres pairs et aînés dans le " rap game ", comme Booba, Migos, Chief Keef ou encore Future et Tony Laez, Oboy tient impérativement à marquer de ses empreintes la scène internationale.

Digne porte-étendard d'une génération de rappeurs persévérante et passionnée, il a depuis enregistré les meilleures ventes de disques en France avec notamment ses singles " Cabeza " et " TDB ", tous les deux Disque de Diamant et classés numéro un des titres les plus écoutés et téléchargés sur toutes les plateformes. Enchaînant une grande tournée dans l'Hexagone, dont le point d'orgue est le concert de ce soir au Zénith de Paris, Oboy et son compatriote Rakoto3000 voient déjà là la consécration d'une belle carrière de leur part, une carrière qu'ils sont fiers de dédier à leur pays d'origine.

Les deux malgaches arboreront ainsi les couleurs de la Grande île lors de ce concert, en revêtant notamment le maillot des Barea de Madagascar. Un joli clin d'œil de la part de ces deux jeunes artistes, fans inconditionnels de foot. Pour l'anecdote, avant de devenir la star qu'il est en tant qu'Oboy, Mihaja Ramananarivo qui est né à Madagascar en 1997 avant de grandir dans la ville de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne en France, a longtemps caressé le rêve de devenir un footballeur professionnel.

Après le Zénith de Paris et une tournée en Belgique, Oboy et Rakoto3000 rejoindront l'île de La Réunion le 25 mai pour un concert au "Kabardoc ", une occasion aussi de reprendre des forces avant d'attaquer les grands festivals d'été dans toute l'Europe. Sobrement baptisé les " Barea du Rap " par leurs proches, ils souhaitent vivement venir faire un concert au pays et des pourparlers sont en cours avec un producteur local.