Ile Maurice: Hippisme / Saison 2022 - le refus de la GRA concernant le "retainer fee" fait obstacle au coup d'envoi

La journée inaugurale de demain, sauf revirement de situation ce vendredi, n'aura vraisemblablement pas lieu. La MTC Sports & Leisure Ltd (MTCSL) a buté sur le désaccord total de la Gambling Regulatory Authority (GRA) au sujet d'un retainer fee réclamé par l'organisateur de courses. Néanmoins, la Horse Racing Division (HRD) est allée de l'avant avec la publication du programme officiel hier, jeudi 21 avril, ouvrant un nouveau cycle dans l'histoire des courses hippiques mauriciennes.

Une chronologie des événements s'impose. La demande de la GRA à l'effet qu'un directeur détenteur d'une PML viennent effectuer le paiement pour la licence a été acceptée par la MTCSL hier après-midi. Cela, alors que la MTCSL avait envoyé à deux reprises, notamment avant-hier et hier matin, un employé de la MTCSL en compagnie d'un huissier de la cour.

Le souci au niveau du cycle de licence - trimestriel ou pour une année - avait même été résolu avec l'accord de la GRA de permettre à la MTCSL de payer sa licence pour une an. Une conférence de presse conjointe du MTC et de la MTCSL avait été programmée à 10 heures hier, sans doute pour faire le point sur la situation, avant d'être annulée quelques minutes plus tard pour des raisons inconnues.

La demande de la MTCSL en faveur d'un retainer fee estimé à Rs 1 million par journée - et pas autrement - à la HRD, afin que la nouvelle entité puisse utiliser les facilités du club, est la raison du couac autour de l'entente MTCSL-GRA !

La GRA a demandé aux émissaires envoyés par la MTCSL hier après-midi de retirer cette demande. Car la HRD n'a aucune obligation légale en ce sens sous la GRA Act. Une énième lettre officielle a donc été envoyée à la MTCSL visant à rectifier leur demande. Le board de la MTCSL ne s'est cependant pas exécuté, alors qu'une réponse était attendue avant 16 heures hier.

Du coup, à hier soir, plusieurs personnalités du giron hippique étaient unanimes à reconnaître que le début de saison n'aura pas lieu demain. Ce, alors que le programme des courses a été délivré - malgré quelques erreurs - pour la toute première fois par l'autorité hippique qu'est la HRD. Et que certains opérateurs de paris, dont SMS Pariaz, avaient déjà affiché les cotes. Il en va de même pour les différentes rédactions hippiques de l'île.

La communauté des entraîneurs n'a pas tardé à réagir. Une réunion est prévue ce matin à 10 heures dans l'enceinte du MTC. Certains disent comprendre la position du MTC, ainsi que les demandes du président Giraud, alors que d'autres n'ont pas caché leur incompréhension au sujet de "telles tergiversations".

Surtout, a-t-on ajouté, que certains sont sceptiques concernant le montant réclamé à la HRD, ainsi que le "timing en dernière ligne droite", alors que plusieurs écuries avaient mis les bouchées doubles pour mettre à niveau leur coursier.

Au niveau de la Personal Management Licence (PML) du board de la MTCSL, Anil Kumar Ramnarain et Nicolas Carosin ont reçu le précieux sésame. Ceux de Vishwadass Kaniah et Shalini Bunwaree-Nagdan devraient être délivrés dans les jours à venir, alors que le cas de Jérôme Pilot serait "plus problématique".