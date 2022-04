Ile Maurice: Pagaille en direct - L'animatrice Anabelle Savabaddy convoquée ce vendredi

L'animatrice de l'émission Enquête en Direct sur Radio One, Anabelle Savabaddy, est convoquée ce vendredi par la Criminal Investigation Division (CID) de Curepipe.

Son interrogatoire fait suite à l'enquête initiée après les incidents survenus lors de l'émission Enquête en Direct sur le parking de London Way à Vacoas le 11 avril. La radio avait organisé l'émission en plein air à Vacoas dans le cadre de ses 20 ans avec les Vacoassiens ainsi que le maire de Vacoas-Phoenix, Praveen Kumar Ramburn, le PPS Gilbert Bablee et les députés de l'opposition Patrick Assirvaden, Stephanie Anquetil et Nando Bodha.

Mais l'émission, qui se voulait être un moyen de liaison entre les membres du public et les autorités pour trouver une solution à leurs problèmes quotidiens, avait donné lieu à une pagaille. Ponctuée d'accrochages et d'altercations verbales entre les habitants et les invités, l'émission n'a pas pu se dérouler correctement et a dû être écourtée. Le magistrat de la ville, Praveen Kumar Ramburn, qui a été traité de "gopia", a consigné une déposition suite à ces incidents.

La police a ensuite procédé à l'arrestation de Ramsing Bandhoa, 34 ans, connu comme Shahil et habitant Hermitage. Il a été placé en détention dans la soirée du 13 avril. Le travailleur social a dénoncé cette arrestation et nie avoir tenu ces propos à l'encontre du maire. Il a retrouvé la liberté conditionnelle après avoir fourni une caution de Rs 5 000.