Ile Maurice: Incident sur la Montagne-des-Signaux - Conseils aux petits avant d'aller en randonnée

Encore des vacances devant la télé et les jeux vidéo ? Non ! Place à la découverte de la nature. Mais pas sans préparation. Le dimanche 17 avril, un jeune homme était parti en randonnée avec un groupe sur la Montagne-des-Signaux mais il a glissé et a disparu. Heureusement qu'il a pu se relever et retrouver son chemin le lendemain. Les activités en pleine nature nécessitent une bonne préparation. Autrement, elles peuvent présenter des risques. De plus, le manque de réglementation n'arrange pas les choses. On te dit tout avec Freddy Boo, fondateur et guide du groupe Motrek Adventures.

La randonnée est-elle à la portée de tous ?

Oui, la randonnée est accessible à tout le monde. On peut commencer à en faire à tout âge.

Faut-il être en forme ?

Il suffit d'avoir deux jambes et un coeur qui bat ! De toutes les activités en plein air, la randonnée est la plus accessible.

Quelle est l'importance d'un guide ?

Un guide est une personne, qui a une grande connaissance d'une région ou d'un pays. Il doit être un professionnel formé et diplômé. En montagne, il agit comme le gardien de votre sécurité durant toute la randonnée. Il connaît les itinéraires et les particularités des sentiers, qui peuvent vite devenir dangereux, voire impraticables, à cause des conditions météorologiques. Avant d'entamer la randonnée, le guide s'assure de vos capacités physiques. Si vous êtes débutant, il sera là pour vous accompagner dans la gestion de votre effort, et l'utilisation de bâtons. Le guide est donc cette personne qui aide les randonneurs à passer des moments extraordinaires en leur faisant découvrir ce qu'ils n'auraient pu voir par eux-mêmes.

Les précautions à prendre quand on marche avec un enfant

Le plus important, c'est de ne pas négliger la météo. En montagne, le temps peut être changeant et on ne peut pas prendre le risque de se retrouver dehors par temps orageux ou sous une pluie battante avec un petit. On ne peut pas courir pour se mettre à l'abri avec un enfant ! Il est donc important de bien vérifier la météo avant de partir en randonnée. Il vaut mieux renoncer à une randonnée trop longue si le temps n'est pas au beau fixe. Il est aussi important de ne pas se surestimer. Si on est trop fatigué, si le niveau de la randonnée n'est pas adapté à notre condition physique et à celle de l'enfant, c'est une prise de risque trop importante. Il faut y aller crescendo*. Il faut aussi prévoir suffisamment d'eau (au moins deux litres par personne) et de nourriture. Il faut savoir qu'un enfant a toujours faim quand il marche !

Les équipements

Avant tout, il faut enfiler de bonnes chaussures de randonnée même pour les petits, les semelles doivent être épaisses et crantées et la tige montante. Les chaussures peuvent être en matières imperméables, en cuir ou en fibre synthétique rigide pour le maintien. Il faut porter des chaussettes en coton ou combinant différents matériaux. Les vêtements doivent être à la fois solides et légers. Pensez à la pluie et au soleil : un bob ou une casquette pour protéger la tête, des lunettes de soleil et de la crème solaire sur les parties du corps exposées. Ajoutez un coupe-vent ou un imperméable en cas de pluie. La gourde peut être partagée par toute la famille, à condition d'avoir une quantité d'eau suffisante pour la longueur de la randonnée. Pensez à prendre des médicaments spécifiques pour vos enfants. Comme pour toute randonnée, emportez une trousse de secours complète.

Les règles à respecter

Afin de ne pas abîmer les plantes, dont certaines sont endémiques, et respecter la nature, des chemins balisés existent pour les randonnées. Leur but est d'orienter les marcheurs et les inciter à ne pas abîmer la faune et la flore sur leur passage. Veillez ainsi à emprunter le chemin prévu pour les randonneurs et à respecter les interdictions d'accès à certaines zones.

Protéger la faune et la flore

La faune et la flore en montagne sont soumises à des conditions climatiques difficiles. Pour assurer leur maintien et leur survie, il est nécessaire d'adopter un comportement écoresponsable :

En règle générale, il est préférable de ne pas cueillir des fleurs ou des plantes. À la place, préférez une jolie photo.

Ne jetez pas vos mégots de cigarettes dans la nature. Elles mettent 12 ans à se dégrader et contiennent des composants toxiques pour la nature.

N'allumez pas de feux

Ne jetez pas de déchets sur le sol. S'il n'existe pas de poubelles à proximité, gardez vos détritus dans un sac en plastique recyclable et jetez-le dans une poubelle à la fin de votre marche.

Attention aux animaux sauvages

Respecter la nature lorsqu'on est en randonnée passe aussi par la protection des animaux sauvages. Ils sont, en effet, les premiers habitants du territoire, et vous seriez peut-être tentés de les approcher durant votre escapade. Attention : il est important de ne pas les toucher. Pour cette raison, il est généralement conseillé de ne pas emmener son animal de compagnie. Il pourrait aboyer en voyant des animaux sauvages et s'adapter mal aux règles de cohabitation avec la faune locale. Les produits biodégradables comme les pelures de fruits doivent également être jetés dans une poubelle afin que les animaux sauvages ne prennent pas l'habitude d'être nourris par l'homme.

Les montagnes ou randonnées conseillées aux enfants

La montagne du Lion, idéale pour les débutants.

Le Pouce, pour une balade en famille.

Les Gorges de la Rivière Noire : randonnée botanique et ornithologique.

Le Piton de la Rivière Noire.

The Tamarind Falls (Sept cascades).

La randonnée n'a pas d'âge ! Si vous partez à la montagne avec vos enfants au cours des prochains mois, vous verrez qu'il est possible de partager le plaisir de la marche en famille, à condition de choisir les bons itinéraires.

*Crescendo : Augmentation progressive de la force des sons.