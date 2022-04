Congo-Kinshasa: Mai-Ndombe - Jean Claude Bola retire sa candidature au poste de gouverneur

Jean Claude Bola a retiré sa candidature au poste de gouverneur de la province du Mai-Ndombe jeudi 21 avril.

Il affirme que cette décision est prise pour des raisons de convenance personnelle.

"Je tiens à préciser que c'est en toute liberté et pour des raisons de convenance personnelle, que j'ai décidé de retirer ma candidature comme candidat gouverneur de Mai-Ndombe. En toute honnêteté intellectuelle j'ai estimé de ne pas continuer la course. Je me dis que pour moi quand on fait une course, on ne doit pas se précipiter pour aller gérer les gens, pour gérer les gens c'est un consensus. Et comme je vois que tous les six candidats sont compétents, et moi j'ai préféré les laisser continuer, je sais comment servir ma province autrement ", a-t-il expliqué.

Par ailleurs, Jean Claude Bola a remercié toute personne qui avait placé sa confiance en sa candidature.

Conformément au calendrier de la Commission nationale électorale indépendante, les élections de gouverneurs devront se tenir le 6 mai prochain.