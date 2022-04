Congo-Kinshasa: Bintou Keita encourage la classe politique à travailler pour un processus électoral crédible, apaisé et inclusif

La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC et cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita s'est enquiert de l'évolution des discussions sur la réforme de la loi électorale au sein de l'Assemblée nationale, lors d'un échange jeudi 21 avril avec le président de cette institution parlementaire, Christophe Mboso, la classe politique et le corps diplomatique.

Pour Bintou Keita, il faudrait que la réforme de la loi électorale aboutisse à un processus électoral crédible, inclusif et apaisé.

" J'ai rencontré le président de l'Assemblée nationale pour prendre la température sur les discussions autour de la réforme de la loi électorale, les positionnements des uns et des autres, quelles sont les dynamiques, et surtout d'encourager toutes les parties prenantes à faire en sorte que dans le contexte des institutions, les débats puissent avoir lieu sur la réforme de cette loi électorale tant attendue, de manière que l'on puisse cheminer vers un processus électoral transparent crédible, apaisé et inclusif", a déclaré la cheffe de la MONUSCO.

Par ailleurs, Bintou Keita a déploré que les efforts entrepris dans le partenariat Monusco et RDC peinent à donner des résultats attendus pour mettre fin à la guerre dans l'Est de la RDC.

"Nous avons aussi parlé du partenariat entre la Monusco et l'Assemblée nationale, les Nations unies de manière plus large, mais surtout MONUSCO. C'est une situation bien triste et cela en dépit de tous les efforts qui sont entrepris par les uns et les autres. On est toujours à la recherche de ce qu'il faut faire pour que cette situation difficile, tragique, dramatique et traumatisante cesse dans l'Est du pays ", a souligné la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC.