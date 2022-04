Sénégal: Législatives 2022 - Pr Amsatou Sow Sidibé et la coalition " Jërin Sénégal " dans la course

La coalition " Jërin Sénégal, portée par le leader de Car Leneen ", Pr Amsatou Sow Sidibé, en conférence de presse ce jeudi, a annoncé sa participation aux prochaines élections législatives prévues le 31 juillet 2022. Selon elle, " le Sénégal a besoin de députés utiles à leur communauté et capables d'être des forces de propositions de lois au service des populations ".

Devant les militants et sympathisants, le leader de Car Leneen ", Pr Amsatou Sow Sidibé, a motivé la création de sa coalition et sa participation aux Législatives du 31 juillet 2022. " Notre coalition s'oppose à la manière de faire la politique fortement centrée sur le dualisme entre pouvoir et opposition à l'origine de tensions et de promotion des intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général ", a-t-elle indiqué.

Ainsi, suivant " une démarche fédératrice qui met au centre les préoccupations, la demande sociale et les aspirations du peuple sénégalais ", Jerin Sénégal se veut " un modèle de leadership politique qui propose une alternative au déjà vécu des Sénégalais de 1960 à nos jours ", a-t-elle poursuivi. Convaincue qu'" une 3e voie est possible ", elle estime que " le Sénégal a besoin de députés utiles à leur communauté et capables d'être des forces de propositions de lois au service des populations ". En outre, " le député une fois élu, doit être au service de la nation par le contrôle de l'action du gouvernement et par des propositions de lois ".