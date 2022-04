Madagascar: Journée Mondiale du Livre et du droit d'auteur - 11 nouveaux livres jeunesse sur le marché

11 livres de littérature jeunesse en version malgache, en français et en bilingue ont vu le jour grâce au projet Ressources éducatives, dans le cadre de sa collaboration avec 10 maisons d'éditions malgaches.

Parmi ces nouveaux ouvrages, il y a Rakakabe Mpihinan'olona, Isoambolana, Rakankafotra sy i Diamondra, un ouvrage sur l'alimentation et la leçon des grenouilles, entre autres. Ces 11 livres ont été présentés officiellement le 10 mars dernier. En rappel, la première phase de ce projet qui est opérationnalisé par l'Institut Français de Madagascar (IFM) et l'UNESCO et financé par l'Agence Française de Développement (AFD) a été lancée en mai 2021. Il vise à renforcer l'accès des élèves du primaire et du secondaire à un ensemble de ressources éducatives de qualité et à faciliter l'acquisition de compétences de l'éducation de base, par davantage d'élèves. Ceci grâce à un renforcement de capacité des acteurs de la chaîne du livre, de l'auteur au libraire en passant par l'éditeur et l'imprimeur.

Le projet a permis à près de 7 750 élèves de bénéficier des retombées directes à l'école et au collège, mais aussi en dehors de l'école avec l'accompagnement de plus de 60 bibliothèques. Le projet Ressources Educatives est actuellement à sa deuxième phase et se déroulera de 2022 à 2025 avec davantage d'impacts attendus. Ce projet s'articule autour de 3 axes dont l'éducation, la lecture publique et l'édition. En ce qui concerne ce 3è volet, les 10 maisons d'édition ont bénéficié de formation et divers accompagnements à part le soutien dans l'édition de ces nouveaux livres.

A l'occasion de la Journée Mondiale du livre et du droit d'auteur 2022 célébrée tous les 23 avril, l'Institut Français de Madagascar organise une vente-dédicace consacrée à la promotion de ces 11 ouvrages demain dans la matinée, en présence des éditeurs et de leurs auteurs. Rendez-vous est donc donné aux jeunes et moins jeunes passionnés de lecture au IFM Analakely.