Gambie: Le gouvernement mettra fin aux paiements d'indemnités en vue de réduire les dépenses

Selon un document obtenu par le journal The Point, le gouvernement de la Gambie a exprimé sa volonté de réduire les dépenses, tandis que les paiements pour les frais de voyage à l'étranger, les frais de carburant, les lubrifiants et les télécommunications seront révisés et supervisés.

Selon le gouvernement, cette décision est la conséquence des difficultés économiques mondiales actuelles causées principalement par la pandémie du covid-19 et la guerre en Ukraine. Ces deux facteurs combinés sont la source d'énormes difficultés dans la mesure où ils menacent la stabilité, la solidité et le dynamisme de notre économie.

" Les effets qui se manifestent par un déclin des activités économiques et la perte de revenus financiers contrastent négativement avec la hausse des prix du carburant et autres articles essentiels pour assurer la continuité des activités gouvernementales. Il devient donc impératif pour le gouvernement d'introduire des mesures fiscales et draconiennes en vue d'alléger les effets négatifs sur l'économie ainsi que sur la prestation des services publics aux citoyens " a indiqué le document.

Le document a révélé que les missions à l'étranger pour prendre part à des réunions, conférences, séminaires et ateliers sont suspendus, à l'exception des réunions statutaires de l'Organisation des Nations Unies (ONU), de la Communauté Economiques des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de l'Union Africaine, de la Banque Mondiale, du Fonds Monétaire Internationale, de la Banque Africaine de Développement, de la Banque Islamique de Développement ou lorsque les organisateurs de ces évènements prendront en charge les frais de participation à ces réunions.

Le document a également révélé que les fonctionnaires en mission à l'étranger dont les frais de logement sont pris en charge par le gouvernement auront uniquement droit à un paiement partiel de leurs indemnités journalières.

Le document indique également que la fourniture de téléphones mobiles prépayés aux agents de la fonction publique par le gouvernement sera limitée aux directeurs de département, directeurs de cabinet, directeurs généraux ou directeurs exécutifs. Le document ajoute que tous les autres abonnements téléphoniques prépayés seront annulés. Les agents de sécurité concernés seront les seuls à bénéficier d'une exception.

" Les Ministères, Départements et Agences Gouvernementales doivent veiller à ce que les dépenses concernant le carburant et les lubrifiants soient gardées au strict minimum. A cet effet, le gouvernement procèdera à une réduction de 20% des allocations mensuelles de carburant aux fonctionnaires éligibles. "

Selon le document, ces mesures seront mises en place en attendant une amélioration de la situation économique et une nouvelle analyse du gouvernement.

