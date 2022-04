Ile Maurice: Fusillade mortelle de Fakhoo - un an après, Sadulla libéré

Émotions et retrouvailles étaient au rendez-vous au tribunal de Rose-Hill en ce vendredi 22 avril. Mursalaat Sadulla, qui a passé un an et deux mois en détention dans le cadre de l'enquête portant sur la fusillade mortelle ayant coûté la vie à Manan Fakhoo, a recouvré la liberté.

Cette décision de la magistrature fait suite à la décision du Directeur des poursuites publiques, qui a revu sa position sur le suspect qui est accusé d'acte de terrorisme.

Représenté par Mᵉˢ Nadeem Hyderkhan et Yusrah Aumeer, le principal concerné a payé deux cautions de Rs 75 000 chacune. Idem pour Saif Sadullah, qui a obtenu sa remise en liberté conditionnelle. Ce dernier a retenu les services de Mes Arshaad Inder et Shahzaad Mungroo et il sera libéré lundi une fois que le montant de sa caution sera réglé.