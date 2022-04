Ile Maurice: Drogue - Rs 50 millions de cannabis destiné à une clinique de la capitale

Un médecin et un pharmacien d'une clinique de Port-Louis ont été arrêtés hier. Ils ont été emmenés au bureau de la brigade antidrogue pour y être interrogés. Leur arrestation fait suite à la saisie d'un colis de 5 kg de cannabis qui a eu lieu le 19 avril.

La drogue qui est arrivée en provenance de Wuijiang, à Shanghai, en Chine, était destinée à une clinique de renom de la capitale. Sur les boîtes étaient écrits "Infusion sèches à base de plantes et Phytothérapie (Cannabis Frustus)". Hier, une opération a été montée et un pharmacien est venu récupérer le colis, lequel contenait cinq kilos de semences. La brigade antidrogue du port en a aussitôt été informée et le produit a été saisi et le pharmacien arrêté dans un premier temps. Un médecin chinois a par la suite été appréhendé.

Par ailleurs, de la cocaïne en provenance de Paris a aussi été retrouvée dans une enveloppe. En effet, la Customs Anti-Narcotics Section (CANS) de la Mauritius Revenue Authority a saisi 52,4 grammes de cocaïne d'une valeur de Rs 786 000, mercredi matin. La drogue est arrivée à Maurice en provenance de Paris et était destinée à un habitant de Mahébourg. Ce dernier est actuellement recherché.

Le colis était composé d'une enveloppe blanche dans laquelle se trouvait un sachet en plastique argenté qui contenait à son tour un sachet de plastique transparent renfermant une certaine quantité d'une substance soupçonnée d'être une drogue dangereuse. Ce colis est arrivé plus tôt par le vol MK015 en provenance de Paris. Le chien renifleur K9, Oscar, a été déployé et ce dernier a réagi positivement. Un test a été effectué sur la substance et les doutes se sont confirmés. Le colis de cocaïne a été saisi par la brigade antidrogue de l'aéroport.

Par ailleurs, un jeune de 17 ans de Rose-Hill a aussi été arrêté, le même jour, pour possession de drogue synthétique. Une fouille a été effectuée à son domicile et 75 sachets de drogue synthétique, une certaine quantité d'héroïne et une somme de Rs 162 000 soupçonnée d'être l'argent de la vente ont été retrouvés. Il a été conduit au bureau de la brigade antidrogue où il a été interrogé. Il a été relâché sur parole après son audition.