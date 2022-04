Sénégal: Hausse de 13% du résultat net de la Société Ivoirienne de Banque en 2021

Le résultat net de la Société Ivoirienne de Banque (SIB) a connu une hausse de 13% à l'issue de l'exercice 2021 par rapport à 2020, selon le rapport d'activité établi par la direction de cet établissement bancaire.

Ce résultat est passé de 30,261 milliards de FCFA en 2020 à 34,031 milliards FCFA un an plus tard. Quant au total bilan, il s'est élevé à 1316milliards de FCFA contre 1224 milliards de FCFA en 2020, soit un accroissement de 8% en raison principalement des performances en matière de collectes de ressources clients qui ont augmenté de 14%, des crédits octroyés aux clients (+4%) et des activités sur titres souverains (+9%).

Les dépôts de la clientèle sont passés de 965,945 milliards en 2020 à 1099,658 milliards de FCFA en 2021. De leur côté, les crédits à la clientèle sont passés de 854,858 milliards en 2020 à 889,832 milliards de FCFA en 2021. Le produit net bancaire a progressé de 3% à 77 milliards de FCFA contre 74,4 milliards de FCFA en 2020. Concernant les charges générales d'exploitation de la SIB, elles ont connu une augmentation de 1,257 milliard à 31,100 milliards de FCFA contre 29,843 milliards de FCFA en 2020. De leur côté, les frais généraux d'exploitation se sont accrus de 2,069 milliards à 33 milliards de FCFA contre 31 milliards de FCFA en 2020. Au 31 décembre 2021, le résultat brut d'exploitation de la SIB a légèrement progressé de 2,40%, s'élevant à 42,042 milliards de FCFA contre 41,054 milliards de FCFA en 2020.

Le coût du risque s'améliore fortement (-78%) par rapport à 2020 et ressort avec une dotation nette de 1,3 milliard de FCFA. En ce qui le concerne le résultat d'exploitation connait une hausse de 16,7% avec un niveau de 41 milliards de FCFA contre 35 milliards de FCFA en 2020. Quid des perspectives de la banque ? Sur cet aspect, la direction de la SIB estime que l'année 2021 s'est achevée avec une dynamique commerciale retrouvée qui a permis de produire sur le second semestre plus de 141 milliards de crédits en faveur de la clientèle de la SIB. <>, souligne-t-elle. Elle ajoute que tout au long de cet exercice 2022, marquant la célébration du soixantenaire de la création de la SIB, la banque s'attachera à poursuivre son engagement à améliorer l'expérience et le parcours clients par la mise sur le marché de nouveaux produits, l'inauguration de nouveaux points d'accueil et le déploiement de nouvelles solutions pour le confort et la prospérité de sa clientèle.