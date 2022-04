Cote d'Ivoire: Inspection générale d'État - Les secrétaires et assistantes de direction magnifiées

Les secrétaires et assistantes de direction de l'Inspection générale d'État (Ige), réunies au sein de l'Amicale des Secrétaires de l'Ige (Asige) ont été magnifiées le jeudi 14 avril, à la faveur de la journée internationale de la secrétaire. C'était en présence de Secrétaire général de l'institution, Hibault Ogou Alexis, représentant l'inspecteur général d'État, Ahoua N'doli Théophile.

Hibault Ogou Alexis a félicité les secrétaires de l'inspection générale d'État pour l'excellence et le professionnalisme dont elles font preuve dans l'exécution des tâches qui sont les leurs. " Votre rôle est très important dans le travail que nous faisons. On ne peut que vous respecter et vous célébrer ", a déclaré Hibault Ogou Alexis. Il a exhorté à plus d'engagement et d'effort pour faire de l'Inspection générale d'État, une institution forte au service d'une Côte d'Ivoire qui gagne. Au nom des membres de l'Amicale des secrétaires, la vice-présidente, Mariette Aka a remercié l'inspection générale d'État pour les dispositions prises pour faciliter leur travail. Elle a surtout exprimé la gratitude de ses paires pour la considération que leur accorde la haute direction de l'Inspection générale d'État. Elle a rappelé que désormais, grâce à une nouvelle mesure du ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, les secrétaires et assistantes de direction peuvent avoir un bon profil de carrière. Ayant pour devise " Dynamisme, Discrétion, Dévouement et Disponibilité ", les secrétaires et assistantes de direction de l'Ige ont promis, par la voix de leur porte-parole, continuer d'œuvrer avec professionnalisme afin de mériter la confiance de leurs différents patrons.