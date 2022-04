Cote d'Ivoire: Fédération ivoirienne de football - Et si on choisissait...4 Présidents ?

J'ai écouté les trois candidats et je me suis rendu compte que tous ont servi le football et ont encore envie de le servir. Chacun d'eux a une expertise que les deux autres ne disposent pas. Drogba a son nom qui peut ouvrir des portes partout et remplir n'importe quel stade du pays. Idriss a un talent fou pour rédiger et décrocher un contrat de sponsoring. Sory n'a pas d'égal en matière d'administration de fédération.

Alors ? Des urnes devrait sortir non pas un vainqueur mais une équipe de trois élus. Un président, un 2ème Vice-président et un 3ème. Nous sommes au football et la notion d'équipe est sacrée. Quand on a trois bons joueurs, on les classe. Même s'il y a une concurrence au départ, une fois sur le terrain et devant les spectateurs, ils jouent. Le 4e ? Un sage que les trois auront choisi pour trancher toute opposition qui pourrait surgir. C'est ma proposition. Que celui qui adhère partage.