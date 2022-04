Cote d'Ivoire: Accès aux marchés des agricultrices ivoiriennes - Une plateforme numérique mise à disposition des femmes

Les agricultrices de Côte d'Ivoire trouveront plus facilement des marchés pour leurs cultures grâce à une plateforme numérique lancée par Onu Femmes le 25 mars 2022, rapporte un communiqué de la Banque africaine de développement (Bad).

Blaatto est le nom de la plateforme dont le lien est externe. La plateforme fait partie de l'initiative Buy From Women de l'agence des Nations unies. Elle cible les petites agricultrices et les membres de coopératives agricoles dirigées par des femmes du centre du pays où l'accès aux marchés est relativement faible. Le terme " Blaatto " signifie " venez acheter " en langue baoulé de la région. Buy From Women est une plateforme d'entreprises et de commerces électroniques open source basée sur le cloud qui peut être personnalisé pour des produits spécifiques du marché. Il offre également aux femmes des informations et des financements. En Côte d'Ivoire, Onu Femmes déploie l'initiative avec le soutien de la Bad et avec le financement du Fonds fiduciaire de coopération économique Corée-Afrique géré par la Banque. La plateforme fait partie d'un projet d'Onu Femmes en Côte d'Ivoire visant à renforcer la résilience agricole des femmes face au changement climatique et leur qualité de vie en intégrant les Tic dans la production agricole.