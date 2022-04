Madagascar: 16e édition de la FIM - Relance économique après réouverture des frontières

La 16e édition de la Foire Internationale de Madagascar, qui sera placée sous le haut patronage du président de la République, Andry Rajoelina, se tiendra du 19 au 22 mai 2020 au parc des Expositions Forello à Tanjombato.

" La flamme de la FIM ne s'est jamais éteinte et nous allons tout faire pour la maintenir allumée. Cet événement est devenu au fil des ans une institution tant à Madagascar que dans le sud-ouest de l'Océan Indien. Il s'agit d'ailleurs d'une vitrine économique de la Grande île ". Le nouveau directeur général de l'Agence événementiel Première Ligne, en l'occurrence de Nicolas Martin, l'a exprimé dans le cadre d'une interview avec la presse. " Je prends maintenant le flambeau de l'agence suite à la disparition soudaine de Domenichini Ramiaramanana en vue d'organiser la Foire Internationale de Madagascar, dans sa 16e édition. La meilleure façon de lui rendre hommage est de tout faire pour que la FIM puisse avoir lieu ", a-t-il poursuivi.

Le label " Vita Malagasy ". Dans le cadre de cet événement, " nous allons apporter notre contribution afin d'assurer la relance économique de Madagascar après la réouverture de ses frontières. Plus de 150 exposants vont ainsi y participer, sans compter le nombre d'intervenants qui vont animer les conférences et les ateliers thématiques comme à l'accoutumée ", a-t-il enchaîné. Ces intervenants proviennent des ministères clés ou bien des partenaires de l'Agence Première Ligne ou bien des sponsors. Des rencontres B to B seront également organisées dans le but de promouvoir des opportunités d'affaires au profit des acteurs économiques du pays. En outre, " nous ne ménageons pas non plus nos efforts pour promouvoir le label " Vita Malagasy ", dans le cadre de cette 16e édition de la FIM3 ", d'après toujours les explications de Nicolas Martin.

Plus de 20 000 visiteurs attendus. Et parmi les exposants qui reviennent en force à cette occasion, on peut citer, entre autres, la société Karenjy qui porte haut le " Vita Malagasy ". Elle y présentera sa nouvelle gamme de voitures tout en dévoilant exceptionnellement au grand public la voiture Papa Mobile. D'autres concessionnaires automobiles comme Madauto, Sodirex et CT Motors exposeront en même temps au salon. Parlant de la réouverture des frontières, des compagnies aériennes y vont également participer afin de présenter leurs offres. " Nous envisageons en même temps l'arrivée des visiteurs étrangers. Raison pour laquelle, nous travaillons en étroite collaboration avec Le Louvre et Radisson Blue, pour les accueillir ", a fait savoir le directeur général de l'Agence Première Ligne. Il est à noter que plus de 20 000 visiteurs seront attendus à ce salon.

Par ailleurs, la 16e édition de la FIM sera cette fois-ci plus animée. Il y aura diverses animations et jeux permettant aux visiteurs de gagner beaucoup de lots, sans compter les remises exceptionnelles offertes par les exposants. " Nous avons maintenu le tarif d'entrée appliqué depuis 2019, grâce au partenariat Premium avec la société HazoVato ", a-t-il conclu.