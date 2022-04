Madagascar: Covid-19 - C'est le bon moment pour se faire vacciner

Pas moins de 800 000 doses de vaccins anti-Covid-19 ont dû être jetées, a-t-il été appris, avant-hier, à l'issue du conseil des ministres. C'est évaluer le taux de perte en matière de vaccins contre la Covid-19 à Madagascar, alors que le coronavirus reste encore présent en dépit de la baisse observée au niveau des nouvelles contaminations et des décès, ces dernières semaines.

Depuis mai 2021, soit en un peu moins d'un an, Madagascar a reçu plusieurs millions de doses de vaccins via plusieurs mécanismes d'acquisition. Toutefois, le taux d'absorption de ces doses de vaccins disponibles est bien en dessous des attentes. En effet, l'engouement pour la vaccination n'est pas encore au rendez-vous. Actuellement, environ 4% de la population malgache sont vaccinés. Toujours en conseil des ministres, il a été spécifié que les taux assez faibles à Madagascar - parmi les plus faibles d'Afrique, voire au monde - en matière de contaminations et de décès, semblent expliquer ce peu d'intérêt pour la vaccination.

Le pays s'est fixé comme objectif de vacciner 50,5% de la population contre la Covid-19 avant juin 2023. Cette année 2022, l'objectif est de vacciner près de 9 millions de personnes, après le cap du million de vaccinés fixé pour fin 2021. L'acquisition des vaccins ne pose pas de problème majeur, les partenaires engagés dans ce domaine étant prêts à continuer à apporter leur appui. Il en est de même pour l'accompagnement du pays dans sa démarche d'intensification de la vaccination.

Actuellement, l'Etat adopte une nouvelle approche plus transversale en matière de vaccination anti-Covid-19, en suscitant l'implication de divers départements ministériels et institutions. Et à l'approche de la saison hivernale, la période actuelle est le bon moment pour se faire vacciner, pendant que les contaminations sont en baisse.