Madagascar: Tiako i Madagasikara - Cacophonie au sein du parti

L'unité du parti de l'ancien président, Marc Ravalomanana, le Tiako i Madagascar, est mise à l'épreuve à l'approche de la session parlementaire.

Schisme. Des mouvements ont été observés dans le camp du TIM hier. Si le spectre du schisme l'a une fois de plus hanté, des réactions se sont tout de suite succédées. " Le parti TIM est un parti discipliné et les membres sont liés par cette discipline ", a réagi le député Fetra Ralambozafimbololona, président du groupe parlementaire TIM, hier devant les spéculations sur une éventuelle séparation entre son clan et le tandem Fidèle Razarapiera - Hanitra Razafimanantsoa. C'est pour la seconde fois que la division est si proche de ce groupe. Les deux députés ont déjà brillé par leur absence lors de la célébration du deuxième anniversaire du RMDM au mois d'août de l'année dernière. Une absence suivie par la création de leur propre émission Miara-manonja mais qui n'était qu'un choix stratégique selon eux.

Ouverture. " Le TIM à lui tout seul ne pourrait pas battre Rajoelina en 2023 ", ont indiqué les députés Fidèle Razarapiera et Hanitra Razafimanantsoa, hier durant l'émission Miara-manonja. Cette frange du parti Tiako i Madagasikara veut jouer la carte de l'ouverture en voulant rassembler tous ceux qui sont las du régime actuel. À défaut d'un RMDM qui ne fait pas l'unanimité au sein d'une opposition divisée et marquée par une crise de leadership, les députés Fidèle Razarapiera et Hanitra Razafimanantsoa veulent une plateforme capable de concurrencer celle qui a conduit Rajoelina à Iavoloha. " Nous avons eu le feu vert de Ravalomanana pour cela ", ont-ils indiqué.

Réunion. D'autres réunions ont également marqué la journée d'hier pour le camp Ravalomanana. L'ancien président a reçu hier, chez lui à Faravohitra, des anciens responsables du parti mais aussi les actuels cadres. Même si aucune information n'a filtré à l'issue de cette rencontre, elle a quand même suscité beaucoup de questions. Harinaivo Andrianatoandro, ancien vice-président de la HAT et ancien élu TIM ou encore Rina Andriamasinoro ont été vus sur le lieu.

Session. " La première session parlementaire commence le premier mardi du mois de mai... ", comme l'indique l'article 75 dernier alinéa de la Constitution. Le parti Tiako i Madagasikara a depuis quelques mois fait appel à une motion de censure. Cette session se présente alors comme l'occasion idéale pour eux de passer à l'acte à condition qu'ils arrivent à se mettre sur le même diapason et à s'unir afin de convaincre les autres députés à se rallier à leur cause.