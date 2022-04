Somalie: Arrestation de masse de journalistes indépendants dans le Somaliland

communiqué de presse

Plusieurs journalistes ont été arrêtés alors qu'ils couvraient l'affrontement entre des détenus et des gardiens à la prison centrale d'Hargeisa, où une émeute avait éclaté. En effet, des journalistes travaillant pour différents médias se sont rendus sur place pour couvrir l'événement.

Les rapports indiquent que les policiers se sont d'abord retournés contre les journalistes présents sur les lieux, en agressant et en arrêtant dix d'entre eux. Plus tard dans la journée, la police a effectué une descente dans les locaux de Horn Cable TV à Hargeisa afin d'empêcher la diffusion des événements qui se sont déroulés dans la prison. Ils y ont également arrêté d'autres professionnels des médias.

Selon la NUSOJ, les journalistes mentionnés ci-dessous sont toujours détenus au commissariat central d'Hargeisa et au centre de détention des services secrets :

Mohamed Abdi Sheikh (Ilig), Directeur de MMTV

Hassan Saleban Harun (Galaydh), Journaliste pour la BBC

Ahmed Mohamud Yusuf, Journaliste pour SAAB TV

Hamse Hirsi Hayd, Journaliste pour CBA TV

Aydarus Mohamed, Directeur de Goobjoog Tv (Hargeisa)

Ahmed-nuur Samraawi, Journaliste pour Bulsho TV

Ahmed Said Hassan Shimali, Journaliste pour HornCable TV

Mohamed Faan, Caméraman pour MMTV

Abdijibar Mohamed Hussein, Journaliste pour HornCable TV

Khalid Mahad Alleeli, Journaliste pour HornCable TV

Mohamed Suldan Ahmed, Journaliste pour HornCable TV

Ayanle Abdi Buni, Caméraman pour HornCable TV

Mustafa Muhumed Abdi, Caméraman pour HornCable TV

Abdifatah Mohamud Ismail, Caméraman pour HornCable TV

Deux femmes, à savoir Sagal Mustafe Hassan Nur, journaliste pour VOA, et Naima Abdi Ahmed, journaliste indépendante et youtubeuse, ont été libérées dans la journée.

Omar Faruk Osman, Secrétaire général de la NUSOJ, a déclaré : " Nous condamnons ces actions arbitraires et injustifiées menées par la police et demandons la libération immédiate et inconditionnelle des journalistes détenus ". Il a ajouté : " Les journalistes couvraient un événement relevant de l'intérêt public que les citoyens ont le droit de connaître. Leurs activités sont protégées par la loi. La police a le devoir d'assurer la protection des journalistes en service et non de les harceler, de les agresser et de les arrêter ".

Les autorités du Somaliland, qui est un État de facto dans la Corne de l'Afrique et qui est internationalement considéré comme une partie intégrante de la Somalie, ont un long passif en matière de violations des droits des médias, selon le dernier rapport annuel sur la situation des médias en Somalie publié par la NUSOJ.

Anthony Bellanger, Secrétaire général de la FIJ, s'est exprimé à ce sujet : " Nous condamnons de la manière la plus ferme les tentatives des autorités du Somaliland de contrôler la liberté des médias et la libre transmission des informations. Les arrestations massives de journalistes ainsi que la prise d'assaut d'une rédaction pour empêcher la diffusion d'informations et d'images sont des actes très graves commis contre la liberté de la presse. Nos collègues doivent être libérés immédiatement. "