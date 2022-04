Sénégal: Lutte contre les affections oculaires - Les bons points de l'Association saint-louisienne pour la vue

Saint-Louis — En vingt-cinq ans d'existence, l'Association saint-louisienne pour la vue (ASV) a contribué considérablement à la lutte contre les affections oculaires dans la région de Saint-Louis (nord), a dit son président, le docteur Papa Oumar Diaw, dans un entretien avec l'APS.

Les troubles oculaires, ceux de la réfraction (myopie, hypermétropie et presbytie) notamment, sont de plus en plus fréquents à cause de l'utilisation quelquefois abusive des écrans, selon M. Diaw. Il n'existe aucune enquête de prévalence sur les maladies des yeux, mais il suffit de jeter un regard sur les registres de consultation des établissements de santé pour se rendre compte de leur ampleur, a-t-il dit. "On note une forte affluence de patients, et parfois des gens viennent de loin pour bénéficier des services d'un ophtalmologue", a souligné l'ophtalmologiste, rappelant que l'ASV a été créée en 1997. "Ses activités ont connu un regain d'intérêt grâce au partenariat noué avec l'ONG canadienne IRIS Mundial, qui s'active dans la promotion de la santé oculaire", a-t-il ajouté.

L'ASV a bénéficié d'un financement du Programme québécois de développement international, qui a permis de lancer la première phase, à Saint-Louis, du Programme permanent de lutte contre la cécité (PPLC), selon son président. Ce programme a permis de mener des activités de sensibilisation, de dépistage et de formation pour les enseignants, afin de détecter les ennuis oculaires de leurs élèves et de les référer au PPLC en vue de leur prise charge, si cela est nécessaire, a expliqué M. Diaw. IRIS Mundial a envoyé à Saint-Louis une équipe de spécialistes pour former des agents de santé de l'ASV, selon lui. "Grace à ce partenariat, l'ASV a mis en place ce programme (le PPLC) et dispose d'un centre ophtalmologique communautaire", souligne son président.