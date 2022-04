Sénégal: Me Samba Thiam veut permettre à l'ONDH de poursuivre sa mission

Dakar — Me Samba Thiam, président exécutif par intérim de l'Organisation nationale des droits de l'homme (ONDH), estime que sa mission consiste à permettre à cette organisation de défense des droits humains de "continuer son action".

Chef du département d'histoire du droit à l'université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) de Dakar, Me Thiam a été désigné par consensus, le 16 avril dernier, pour diriger l'ONDH, portée sur les fonts baptismaux en 1987, à Dakar. "J'ai été unanimement désigné sous forme de consensus pour exercer les fonctions de président et permettre à l'ONDH de survivre, de continuer son action, d'exister", a-t-il souligné dans un entretien avec l'APS.

Me Thiam a été choisi à l'unanimité des militants de l'organisation pour assurer sa présidence par intérim, à la suite du décès de Djibril Abdoul Aziz Badiane, qui a dirigé l'ONDH de 2010 à sa disparition, le 3 juillet 2021. Sept autres personnes ont également été désignées membres du bureau exécutif provisoire de l'organisation, dont Abibatou Samb est la vice-présidente. Samba Thiam, professeur agrégé des facultés de droits et septième président de l'ONDH, assure la présidence du conseil d'administration de ladite organisation et se donne trois mois pour en faire "l'état des lieux (... ) et préparer une assemblée générale élective". L'assemblée générale va achever le processus, soit en le confirmant à son poste, soit en élisant un autre bureau. "La priorité est de reconstituer l'ONDH dans les esprits, de la faire revivre. C'est important de reconstituer la famille, tous ceux qui étaient membres actifs de l'ONDH. Nous voulons aussi rendre hommage à nos aînés qui ont fondé cette institution, dont Me Sidiki Kaba", a expliqué Me Thiam.

Selon lui, l'ONDH peut se targuer d'avoir été au premier plan de la protection des droits de l'homme au Sénégal et d'avoir participé à la démocratisation de la société sénégalaise. L'organisation de défense des droits humains a été témoin de l'élaboration du Code électoral du Sénégal, lequel a participé à l'apaisement de la société sénégalaise, au début des années 1990 notamment, car étant un document consensuel. Dans un deuxième temps, le président exécutif par intérim de l'ONDH souhaite "diffuser l'idéal des droits de l'homme partout au Sénégal, être sensible aux causes des personnes démunies de voix et de moyens, aller vers les citoyens et les détenus pour leur faire comprendre que, malgré ce qu'ils ont fait, ils restent des êtres humains". "Nous allons organiser des conférences publiques, des colloques au niveau national ou international, nous allons faire des études et les publier", a promis Samba Thiam. Avocat de formation, il a été directeur de l'Institut des droits de l'homme et de la paix de l'université Cheikh-Anta-Diop, de 2011 à 2022.