Sénégal: Trois rencontres chocs pour la 19e journée de Ligue 1

Dakar — Les matchs AS Douanes-Génération Foot, CNEPS Excellence-Casa Sports et US Gorée-Mbour Petite-Côte seront suivis par un nombreux public, car leurs résultats seront décisifs pour le classement de la Ligue 1, à la fin de la 19e journée.

Leader depuis la fin de la 18e journée, avec un meilleur goal-average, Génération Foot (33 points) doit gagner son match pour ne pas devoir compter sur un faux pas du Casa-Sports. Mal en point, l'équipe de Thiès, premier non relégable, jouera à fond contre le Casa Sports, qui a le même nombre de points que le leader. Le CNEPS est obligé de récolter des points à domicile pour s'éloigner de la zone des relégables, les équipes de l'US Gorée et de Mbour Petite-Côte sont dans la même contrainte. Avec 20 points, les insulaires, qui tiennent la 11e place, savent qu'ils sont sous la menace d'une relégation.

Contre Mbour Petite-Côte, le premier relégable (17 points), seule la victoire sera belle si les Goréens veulent aspirer au maintien en Ligue 1. A la fin de la saison, les deux dernières équipes du classement seront reléguées en Ligue 2. Le calendrier de la 19e journée. Samedi : US Gorée/Mbour-Petite-Côte, Diambars-Jaraaf, Teungueth FC-Guédiawaye FC, AS Douanes-Génération Foot. Dimanche : CNEPS-Casa Sports, Ndiambour/Dakar Sacré-Cœur, AS Pikine-Linguère. Le classement : 1er Génération Foot (33 points + 13) ; 2e Casa Sports (33 points + 9) ; 3e Guédiawaye FC (29 points + 1) ; 4e Jaraaf (27 points + 3) ; 5e AS Pikine (26 points + 6) ; 6e Linguère (25 points + 2) ; 7e AS Douanes (25 points - 3) ; 8e Diambars (24 points + 3) ; 9e Teungueth FC (20 points + 2) ; 10e Dakar Sacré-Cœur (20 points - 1) ; 11e US Gorée (20 points - 4) ; 12e CNEPS Excellence (18 points - 8) ; 13e Mbour Petite-Côte (17 points - 13) ; Ndiambour (16 points - 10).