Afrique: CAN féminine - Le Sénégal va faire appel à des expatriées

Dakar — Dakar, 22 avr (APS) - L'équipe nationale féminine de football qui a joué sa première Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2012 avec deux expatriées, fera appel à plus pour l'édition de 2022 qui aura lieu au Maroc en juillet.

A la CAN 2012, la première de l'histoire du football féminin sénégalais, la sélection nationale ne comptait que deux expatriées, Mamy Ndiaye (Kalmar, Suède) et Aminata Diédhiou (Issy-les-Moulineaux, France). Lors des éliminatoires de la CAN 2022, le groupe de performance s'est étoffé, avec les convocations de Mama Diop (Lens, France), Ndèye Awa Diakhaté (Le Puy, France), Safiétou Sagna, Méta Camara, Nguénar Ndiaye (Bourges, France) et Astou Ngom (Beauvais), a dit à l'APS, la présidente de la Commission de football féminin, Seyni Ndir Seck. Elle ajoute qu'avec cette qualification à la CAN, des binationales auraient émis le voeu de jouer avec la sélection nationale et "le coach (Mame Moussa Cissé) est en train de travailler sur la question". Toutefois, en perspective de la CAN et pour le premier stage de préparation qui débute ce lundi, le sélectionneur national, Mame Moussa Cissé a convoqué toutefois un groupe de 30 essentiellement composé de joueuses évoluant sur le plan local. La seule expatriée du groupe s'appelle Dieynaba Ndaw, évolue au Duke University (Etats-Unis d'Amérique).

Aux éliminatoires, les Lionnes avaient battu le Liberia (2-1 et 6-0) et éliminé le Mali (1-0 et 0-1, 3TAB1) au second tour. Outre ces joueuses appelées lors des éliminatoires, d'autres internationales évoluent à l'étranger. C'est le cas de Maty Diop, une ancienne attaquante des Aigles de la Médina, qui évolue au très haut niveau, au Maroc, depuis 2017, mais elle n'a pas été appelée lors des éliminatoires. Le Maroc, le pays hôte de la CAN féminine en juillet prochain, déploie beaucoup de moyens pour le développement de son football féminin. L'ancien international français Reynald Pédros, ancien entraîneur de l'équipe féminine de Lyon (2017-2019), une des meilleures équipes en Europe, a été recruté pour hâter la professionnalisation de la discipline. La CAN 2022 féminine sera la première édition à se jouer avec 12 équipes.