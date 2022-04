Congo-Brazzaville: Protection sociale - La Camu bientôt opérationnelle

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale a organisé, le 21 avril à Brazzaville, l'atelier de sensibilisation des gestionnaires des ressources humaines sur le processus et le dispositif d'enrôlement des assurés auprès de la Caisse d'assurance maladie universelle (Camu).

L'atelier a réuni les gestionnaires des ressources humaines des banques, assurances et microfinances ; les industries forestières et manufactures ; mines, pétroles et parapétrolier ; les services, hôtellerie, transports, négoce ; énergie, eaux, télécommunications. L'objectif ayant été de les sensibiliser sur l'entrée en exploitation très prochaine de la Camu et sur les dispositions pratiques de déclaration à prendre.

Présidant les travaux, le directeur de cabinet du ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Christian Aboké Ndza, a rappelé que la Camu est l'organe de gestion du régime d'assurance maladie universelle en République du Congo. Les objectifs visés consistent à garantir l'accès aux soins de santé à tous ; contribuer au développement de l'offre de soins de qualité ; sauvegarder l'équilibre financier du régime.

" En votre qualité de responsables des ressources humaines de vos entités respectives, vous êtes des interlocuteurs de premier ordre de la Camu dans le processus d'enrôlement des assurés, notamment dans le cadre de l'immatriculation et l'affiliation du personnel de vos entreprises. L'objectif étant de comprendre et d'améliorer le dispositif d'immatriculation, d'affiliation et de déclaration de vos entreprises ainsi que de leur personnel ", a déclaré le directeur de cabinet.

Selon lui, les contributions avisées des participants sont attendues afin d'améliorer le dispositif, tout en privilégiant le bénéfice qu'en tirera leur personnel. Car, avec l'opérationnalisation de la Camu, ils accéderont, a-t-il dit, désormais aux soins de santé sans que les capacités financières n'en constituent un obstacle.

" Il va sans dire que l'avènement de la Camu nécessitera quelques adaptations, tant du point de vue de l'organisation interne de vos entités que des logiciels de paie et des relations avec les autres parties prenantes impliquées dans le processus de la couverture sociale. Ces adaptations s'avèrent nécessaires en vue d'établir des relations efficientes entre employeurs et la Camu, gage de la prise en charge des assurés ", a précisé Christian Aboké Ndza.

L'atelier de sensibilisation des gestionnaires des ressources humaines sur le processus et le dispositif d'enrôlement des assurés auprès de la Camu a été organisé deux semaines après celui des responsables des formations sanitaires sur la démarche de conventionnement auprès de cette caisse. Ils viennent de s'ajouter aux deux premiers organisés par le gouvernement. Il s'agit respectivement de ceux portant sur l'examen et l'adoption des projets de conventionnement auprès de la Camu et la validation des grilles d'évaluation des formations sanitaires et de la tarification des actes de soins.

" Ce processus témoigne l'engagement du gouvernement, à travers le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, à traduire l'ambition et la ferme volonté du chef de l'Etat à étendre la protection sociale à l'ensemble de la population congolaise. Ceci dans le but de renforcer la solidarité nationale pour un accès aux soins de santé de qualité à toute la population sur l'ensemble du territoire national ", a conclu Christian Aboké Ndza.