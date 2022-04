Congo-Brazzaville: Figas2022 - Des artistes et acteurs culturels se donnent rendez vous

Le festival international de la gastronomie et des arts du spectacle (Figas) donne rendez-vous aux artistes, acteurs culturels, artisans et entrepreneurs de l'industrie musicale autour de rencontres artistiques et culturelles pour la valorisation et la promotion de l'expression de la diversité des cultures. Il aura lieu du 22 au 24 juillet prochain à Blois, en France.

En prélude à l'événement, Afrik'Consult Culture organisera, du 9 au 14 mai au Sénégal, des showcases des instants Figas Plur'Elles Dakar pour sélectionner les artistes qui participeront à cette sixième édition. L'artiste musicienne congolaise, Nina Wateko, y prendra part aux côtés d'autres telles les Sénégalaises Chadia l'officiel et Coumbis Sorra ; Jemiriye (Nigeria) et Khoudia Accoustics (Mauritanie).

Nina Wateko participera bien avant, du 4 au 8 mai, à la première édition du Festival international des musiques et des arts de Dakar ; puis du 29 au 31 juillet à Montréal, au Canada, à la douzième édition du Festival mondial de la musique des femmes d'ici et d'ailleurs. Son style est un véritable cocktail explorant la diversité musicale internationale et du continent africain. Elle associe l'afro-jazz, l'afro-beat, le bleus, la rumba folk et l'afro-gospel.

Des concerts, formations, conférences, spectacles de restitution, foire culinaire et artisanale ainsi que des résidences de création avec les Wop d'Afrique et l'orchestre Jigeen Ñi du Sénégal, sous la direction artistique de Freddy Massamba, sont au programme.

Durant six jours, Dakar vibrera aux rythmes des expressions, émotions et voix féminines. Le Figas est l'un des plus grands festivals dédiés à la promotion de la culture africaine et de ses diasporas.