Congo-Brazzaville: Education - Remise des diplômes confisqués à l'étranger aux étudiants congolais

Des étudiants boursiers au Cameroun et au Maroc, de retour au Congo sans documents académiques depuis plusieurs mois, ont reçu le 21 avril à Brazzaville, du ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, leurs diplômes, attestations et relevés des notes confisqués par les institutions privées d'enseignement de ces deux pays.

La remise officielle des documents académiques de fin de formation aux étudiants concernés fait suite à l'implication du gouvernement représenté par le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé auprès des responsables des établissements privés du Cameroun et du Maroc. En effet, ces étudiants ont rencontré des difficultés dans l'obtention de leur documents à cause du non-respect des engagements par la partie congolaise, qui avait signé un accord de partenariat avec ces pays pour la formation de ses apprenants.

Au total, quarante-sept étudiants dont trente-neuf boursiers issus des établissements du Maroc et huit du Cameroun ont reçu leurs attestations et diplômes de fin de formation. Cette formation a porté sur plusieurs filières, entre autres, le management, l'hôtellerie, l'ingénierie de la santé, l'ingénierie électrique.

Le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé a felicité la patience des étudiants et leur sens de responsabilité à surpasser les difficultés rencontrées dans ces pays étrangers. Selon lui, tous les cas n'ont pas encore été résolus car il reste ceux du Bénin, du Sénégal, de laTunisie et la Côte d'Ivoire.

" Pour cette expérience vécue avec les partenaires des institutions privées du Cameroun et de Maroc, les formations à l'extérieur du pays prendront fin cette année avec la dernière génération des étudiants congolais à l'Université privée de Marrakech, au Maroc ", a-t-il déclaré, ajoutant qu' " il faut ouvrir des nouveaux partenariats avec les institutions publiques pour permettre que la coopération entre les Etats soit la seule voie empruntée pour former les jeunes ".

Par ailleurs, il a souligné qu'il n'est pas aisé de voir les jeunes mis en formation et ayant terminé avec brio leurs études, rentrés sans diplômes parce que saisis par les établissements privés, pénalisant ainsi leur insertion dans le monde professionnel et leur capacité à intégrer résolument la marche pour développement. Il a annoncé à cette occasion que certains étudiants ont été retenus comme enseignants volontaires dans des collèges et lycées d'enseignement technique et professionnel.

Ghislain Thierry Maguessa a exhorté ces étudiants à ne pas remettre leur philosophie de formation en cause car ce n'est qu'un premier pas. " Vous n'êtes pas formés pour être des fonctionnaires mais pour être des acteurs de développement tant dans le public que dans le privé. Devenez des entrepreneurs en apportant les connaissances et l'expérience acquises durant votre formation ", a-t-il indiqué.

Les étudiants ont témoigné leur gratitude au gouvernement qui a pu délivrer leurs diplômes, promettant de mettre leurs connaissances au bénéfice du pays.