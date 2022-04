Ile Maurice: Aéroport - Le YU Lounge désormais contrôlé par Airport Holdings Ltd

Ce qui était plus que prévisible depuis septembre 2021, s'est avéré. Le YU Lounge, terminal privé avec salon de luxe conçu pour de richissimes voyageurs par jets privés ou avions de ligne, et situé à l'écart des terminaux publics à l'aéroport de Plaisance, est devenu, depuis le 18 avril, une entité étatique.

Fondé par Nirvan Veerasamy et comprenant une cinquantaine d'employés, le terminal est passé aux mains d'Airport Holdings Ltd (AHL) dirigée par Ken Arian. Dans une lettre à ses partenaires clients et collaborateurs, datée du 18 avril, le fondateur et président du YU Lounge, Nirvan Veerasamy, affirme avoir signé un accord avec AHL, par l'intermédiaire d'une de ses filiales, au nom de YU Lounge (Mauritius) Ltd. L'accord a pour but de transférer la propriété de YU Lounge à AHL. "Le YU Lounge que vous avez fréquenté et soutenu sous une forme ou une autre depuis 2008, aura désormais une autre vie en tant que société contrôlée par l'État... " écrit-il.

L'occasion aussi pour lui de bien faire ressortir que le Covid-19 n'a rien à voir avec cette décision. Au contraire, poursuit Nirvan Veerasamy, le Covid-19 était en fin de compte gérable. "Ce qui est venu après ne l'était pas ! Le 16 octobre 2020, il a été demandé au YU Lounge "d'envoyer ses passagers au terminal principal" pour des raisons qui se sont finalement révélées assez obscures. La croyance initiale qu'il s'agissait d'un malentendu qui serait résolu en quelques jours s'est finalement transformée en une panne opérationnelle de 77 semaines!" Conséquence : leur chiffre d'affaires a été divisé par cinq.

Il fait également ressortir l'impact dévastateur des 77 semaines de panne opérationnelle sur les membres de son équipe. Il indique qu'après de nombreux mois de démarches, un avenir a finalement pu être négocié pour le YU Lounge. "À un moment donné, nous avons compris qu'il serait vain de lutter contre les vents contraires d'une décision politique visant à contrôler entièrement l'environnement aéroportuaire. Nous avons également réalisé que nous devions essayer de tirer le meilleur parti possible des cartes qui nous étaient distribuées. À partir de ce moment-là, nos objectifs étaient clairs: l'entreprise devait survivre et prospérer et, plus important encore, chacun des membres de l'équipe devait conserver son gagne-pain. (... ) Nous devions mettre de côté les émotions de l'entrepreneur et donner la priorité à la prospérité commune sur les intérêts personnels de notre famille... " souligne, toujours dans la lettre, le président du YU Lounge.

Il est bon de rappeler que la mise en demeure servie le 10 septembre 2021 par Airports of Mauritius Ltd (AML) à Veling, qui opère le YU Lounge, la sommant de vider les lieux et de "remettre le terrain dans l'état où il était en 2007", était le dernier clou planté dans le cercueil.

Flash-back. Mi-octobre 2020, à la reprise des activités, AML a demandé au YU Lounge de transférer tous ses clients vers le terminal principal "pour des raisons de contrôle sanitaire".

Seules les évacuations sanitaires et les rapatriements étaient alors toujours en cours au YU Lounge.

Fin octobre 2020, Nirvan Veerasamy apprend la colère des membres du High Powered Committee sur le Covid-19, ayant été informés que "n'importe qui entre et sort par le YU Lounge". Pour s'expliquer, il a fourni au PM adjoint les preuves de toutes les autorisations nécessaires reçues pour l'opération du YU Lounge. Près d'un an après, soit en septembre 2021, AML sort alors de son chapeau la mise en demeure évoquant surtout les arrérages par rapport à la location du terrain.

Dans un entretien dans nos colonnes le 14 octobre, Nirvan Veerasamy a parlé d'un "passif en dessous de Rs 10 millions (après avoir tenu en compte des sommes que nous doivent encore la Mauritius Duty-Free Paradise pour la location de son espace au YU Lounge)".

Un mois plus tard, soit le 8 octobre 2021, Luxury Travel and Tours Ltd, créée sous Airports Holding Ltd, est enregistrée pour proposer des services pour jets et hélicoptères privés.