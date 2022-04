Ile Maurice: Rodrigues - Les jeunes encouragés à se tourner vers la mode locale

Sensibiliser le public aux enjeux liés à l'industrie de la mode à Rodrigues. C'est l'objectif du groupe Stars Agency cette année pour la 2e édition de la Fashion Revolution avec de nouveaux membres. Des reines de beauté et des mannequins de Rodrigues se sont réunis pour promouvoir la mode, la culture et contribuer à de bonnes causes.

Anne Murielle Ravina, 27 ans, originaire de Pointe-Canon, Miss Universe Mauritius 2021 et présidente de Stars Agency, explique que le but de la 2e édition de la Fashion Revolution est de sensibiliser la société, et surtout les jeunes, sur le fait que nous avons tendance à suivre la mode sans prendre en compte les différents problèmes auxquels les employés de cet univers font face dans leur quotidien. "L'objectif, c'est de sensibiliser le public aux enjeux liés à l'industrie de la mode. Pour en comprendre la création et le fonctionnement, nous pouvons au 24 avril 2013 à Dacca, au Bangladesh où l'effondrement d'une usine de textile, le Rana Plaza, avait alors fait 1 127 morts et plus de 2 000 blessés, faisant de l'événement le quatrième plus gros désastre industriel de l'Histoire. Symbole tristement célèbre de la Fast Fashion et des abus des grandes marques internationales de vêtements", explique la Miss Universe Mauritius.

Conditions désastreuses

Ce projet repose sur une sensibilisation à la rodriguaise, avec des messages sur des cartes, tels que : "Qui a fait mes vêtements ?" et "I don't want anybody to die for my fashion". Le thème de cette année est d'encourager les jeunes à se tourner vers la Local Fashion, la reuse fashion et la creative fashion. "Entre vie humaine sacrifiée, conditions de travail désastreuses, pollution de la planète et pillage des ressources naturelles à Rodrigues, on veut parler de la Natural Fashion. Penser à comment on peut donner de la valeur à nos artisans locaux", explique Anne Murielle Ravina.

Stars Agency a pour objectif de créer non seulement des models au sens mannequin du terme, mais aussi des role models qui vont être des modèles et donner l'exemple. L'agence vise l'éducation à travers l'art, l'art du mannequinat plus précisément, et organise des fashion shows à thème et des séances photo. Selon la présidente, c'est une agence qui assure le développement personnel et qui s'avance dans l'air de la mode, en inspirant les jeunes à se dé- couvrir, à apprendre et à être une meilleure version d'eux-mêmes.

La jeunesse représente l'espoir d'un pays. "On a pu faire ses photos avec la participation de nos jeunes de l'équipe qui ont posé, et aussi avec la participation de nos différents jeunes photographes de Rodrigues, notamment Luciano Roussety, Renata Nanette, Stelio Pierre Louis et Natty", poursuit Anne Murielle.

Perrine Anne Laurine, 21 ans, étudiante en marketing et mannequin pour la Fashion Revolution, explique que c'était une très bonne expérience. "Il y a eu beaucoup de mannequins qui ont répondu positivement à l'appel et, grâce à leur aide, on a pu faire un travail superbe. Nous avons eu différents mannequins, filles et garçons notamment, avec différents styles et cela a contribué à donner un rendu plus qu'incroyable. (... ) Une pensée spéciale à tous ceux qui travaillent dans des conditions difficiles et pénibles physiquement... ".

Le mannequin profite de cette journée pour remercier ces personnes behind the scene. "Les vêtements, c'est comme des toiles vierges, les accessoires et chaussures représentent les pinceaux et la peinture. Et que faisons-nous avec une toile, des pinceaux et un peu de peinture ? On fait une œuvre d'art."

Pour la seconde édition de la Fashion Revolution, Luiciano Fils Roussety, jeune photographe de 25 ans, explique qu'Anne Murielle Ravina l'a approché pour une collaboration. "Nous étions au final deux photographes, Sainte Marie Jean Nathaniel (Natty) et moi-même." Les retouches photos ont été faites par Stelio Pierre Louis, Raboude Jean Daniel pour la partie graphique, et Renata Nanette pour la partie vidéo. "C'était une expérience formidable et aussi un grand challenge parce que, cette année, on a décidé de faire le shooting à l'intérieur, dans un studio, ce qui est un concept assez nouveau pour nous puisqu'on a l'habitude de prendre des photos outdoor, et pas sur fond noir ou d'autres couleurs", expliquent ces jeunes. Ceci dit, ils sont tous totalement satisfaits du résultat obtenu. D'autant, disent-ils, qu'ils ont ainsi pu explorer d'autres horizons de la photographie, et en même temps partager leurs connaissances.