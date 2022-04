Seychelles: ARIPO exhorte les Seychelles à élaborer une politique nationale sur la propriété intellectuelle

L'Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) exhorte les Seychelles à élaborer une politique nationale de la propriété intellectuelle et à aider les gens à reconnaître son importance.

Bemanya Twebaze, le directeur général de ARIPO, qui dirige une délégation en mission de travail aux Seychelles, a lancé cet appel lors d'une réunion avec plusieurs hauts responsables gouvernementaux au ministère des Finances vendredi.

"La population devrait reconnaître l'importance de la propriété intellectuelle car le secteur leur donne la liberté de transformer leurs idées, leurs travaux et leur créativité en biens, créant ainsi de la richesse, des opportunités d'emploi et de nombreux autres développements socio-économiques", a-t-il déclaré.

M. Twebaze a déclaré que la politique doit inclure la participation de tous les partenaires et que le document décrira et définira clairement leurs rôles et parce que "leurs contributions au développement du secteur de la propriété intellectuelle sont tout aussi importantes".

Les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, sont devenus membres de ARIPO le 1er octobre 2021. L'organisation intergouvernementale facilite la coopération entre les États membres en matière de propriété intellectuelle. Ses objectifs sont la mutualisation des ressources financières et humaines, et la recherche du progrès technologique pour le développement économique, social, technologique, scientifique et industriel.

La mission de la délégation de ARIPO aux Seychelles est d'évaluer le secteur de la propriété intellectuelle. Ils espèrent que cela leur permettra de mieux comprendre les opportunités et les défis auxquels ils sont confrontés et où ARIPO peut fournir un soutien technique, par le biais de la formation et de la sensibilisation.

Au cours de sa visite, M. Twebaze a rencontré le secrétaire d'État au ministère des Finances, de la Planification nationale et du Commerce, Patrick Payet, le secrétaire principal au Commerce, Ronald Cafrine, et la registraire générale, Wendy Pierre.

La délégation de ARIPO a rencontré plusieurs hauts fonctionnaires du ministère des Finances vendredi. (Ministère des Finances) Photo License: CC-BY

Les représentants de ARIPO ont travaillé en étroite collaboration avec le bureau du registraire général et y ont également organisé des sessions de formation.

Mme. Pierre a déclaré qu'en tant que membre de ARIPO, les Seychelles pourront puiser dans les ressources disponibles non seulement au niveau régional mais aussi avec d'autres pays dans le monde.

Elle a expliqué que dans le passé, les Seychelles ont vu leurs ressources utilisées par d'autres - alors que le pays n'en a pas récolté les bénéfices.

"Le coco de mer est un excellent exemple de personnes venant dans le pays et prenant la ressource. Ils l'ont commercialisé à l'étranger et en ont tiré de l'argent, mais nous n'avons pas été payés pour cela", a-t-elle ajouté.

De son côté, M. Payet a déclaré qu'avec l'avancement de la technologie et du commerce électronique, davantage d'opportunités se créent et c'est pourquoi le gouvernement a identifié l'économie numérique comme l'un de ses domaines prioritaires pour diversifier l'économie.

" Des discussions sont également en cours pour que des programmes de commerce et d'entreprenariat soient introduits dans le programme d'enseignement dès le plus jeune âge, aux niveaux primaire et secondaire ", a déclaré M. Payet.

Il a appelé le secteur privé à saisir les opportunités offertes dans le secteur de la propriété intellectuelle car il existe un énorme potentiel financier et économique dans la commercialisation des idées, des œuvres et de la créativité.

Avec la récente adhésion des Seychelles à ARIPO et les divers protocoles que la nation insulaire a signés dans le passé, on s'attend à ce que l'utilisation abusive de ses produits et de sa propriété intellectuelle soit réduite.