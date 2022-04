Afrique: Festival de Cannes 2022 - Harka de Lotfy Nathan représentera la Tunisie à la section Un certain Regard

Tunis — Harka, premier film de Lotfy Nathan représentera la Tunisie à Un certain Regard, section parallèle compétitive du Festival de Cannes qui aura lieu dans sa 75e édition du 17 au 28 mai 2022.

Ce film du réalisateur américain d'origine égyptienne Lotfy Nathan est corproduit par Cinetelefilm prod (Tunisie) et Cinenovo (France).

Synopsis: Harka est une parabole moderne sur la résistance. Ali, un jeune Tunisien rêvant d'une vie meilleure, vit une existence précaire en vendant de l'essence de contrebande au marché noir local. A la mort soudaine de son père, Ali doit s'occuper de ses deux soeurs et de leur expulsion imminente. Suivra un combat pour conserver sa dignité. La voix d'une génération tentant d'être entendue.

Le festival a annoncé vendredi, la liste complémentaire de la sélection officielle dévoilée il y a une semaine. Harga est parmi quatre nouveaux films retenus dans Un Certain Regard dont Plus que Jamais de Emily Atef (Allemagne/France), Mediterranean Fever de Maha Haj (Palestine) et Le Bleu du Caftan de Maryam Touzani (Maroc).

Sept premiers films figurent également dans cette section à laquelle sont sélectionnés 19 films; Les Pires de Lise Akora et Romane Gueret, Metronom de Alexandru Belc, Plan 75 de Hayakawa Chie, Untitled Pine Ridge Project de Riley Keough et Gina Gammell, Bachennya Metelyka de Maksim Nakonechnyi, Rodéo de Lola Quivoron et Joyland de Saim Sadiq.

Le cinéma tunisien est également représenté dans d'autres sections parallèles du Festival de Cannes dont l'annonce a été faite ces derniers jours.

Sous les Figues d'Erige Sehiri et Ashkal, premier long-métrage de Youssef Chebbi ont été sélectionnés à la 54ème édition de la Quinzaine des réalisateurs, section indépendante non compétitive.

La cinéaste Kaouther Ben Hania présidera le Jury de la Semaine de la Critique, prévue 18 au 26 mai 2022, qui est une section dédiée aux premiers et seconds films.